Preparan una serie sobre la vida de René Favaloro

"¿Quién va a creer que no estoy enterado? En estos momentos, a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros, mis profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer". Es apenas un extracto de la carta que el cardiocirujano René Favaloro escribió a sus amigos y familiares algunos días antes de suicidarse de un disparo en el corazón, en julio de 2000. En ese entonces, la fundación dirigida por el médico, reconocido mundialmente por su desarrollo inédito del bypass coronario y denunciante implacable de la corrupción en el funcionamiento del sistema de salud, atravesaba una crisis económico-financiera terminal.

La carta tardó en hacerse pública y el primero en darla a conocer fue el periodista Pablo Calvo, fallecido este año por coronavirus, en su libro La muerte de Favaloro, editado por primera vez en 2003. Ese libro es el tronco principal en el que va a basarse la serie biográfica sobre el médico, de cuyo suicidio ya pasaron más de dos décadas. Pampa Films será la productora que lleve adelante el proyecto, cuyo elenco aún se desconoce así como la fecha de estreno y la plataforma en la que estará disponible.

Cabe Bossi, uno de los líderes de esa productora, sostuvo en un comunicado de la firma: "Contar su historia es contar también la de la Argentina, que es un personaje en sí mismo, con su idiosincrasia y su vertiginosa realidad (...) implica un verdadero desafío porque retrataremos la vida de uno de los mayores ídolos de nuestro país reconocido unánimemente por su obra y cuya grandeza tiene además impacto global".

El libro de Calvo que servirá de base a la serie investiga especialmente la vida de Favaloro a partir de 1971, cuando decidió negarse a un sueldo anual de dos millones de dólares en Estados Unidos y vuelve a la Argentina para abrir y dirigir su fundación.

Antes de eso, en Ohio, el médico argentino de familia italiana había revolucionado la cardiología global con la creación del bypass coronario, una técnica que permitió salvar millones de vidas. Favaloro ya había empezado a revolucionar la salud de la Argentina. En Jacinto Arauz, un pueblo pampeano, logró una reducción notoria de la mortalidad infantil, la desnutrición y las complicaciones infecciosas tras los partos. Había llegado hasta ahí por pedido de un tío que, por carta, le pidió que reemplazara por un tiempo al médico de esa localidad de 3.500 habitantes, de licencia por enfermedad.

El viaje a Cleveland llegó después, y allí, después de su horario formal de trabajo en el quirófano, Favaloro construyó una rutina: cada tarde pasaba horas revisando cineangiocoronariografías para conocer cada vez más en detalle la anatomía de las arterias coronarias y su vínculo con el músculo cardíaco. Fue esa observación meticulosa y obsesiva la que le permitió desarrollar el bypass.

Algo de todo eso, así como los años de expansión y crisis feroz de su fundación y su relevancia cada vez mayor como argentino notable podrán verse en la serie, cuyos detalles todavía no se dieron a conocer.

