Alexandra Kohan presenta su libro “Un cuerpo al fin”

“Uno no podría vivir si no silenciara el cuerpo a veces. Porque recordarlo todo el tiempo podría ser agotador. Cada vez que uno recuerda que tiene un cuerpo lo recuerda por el dolor o por el síntoma y no deja de ser angustioso tener un cuerpo o ser un cuerpo”, asegura la psicoanalista, docente y también columnista de elDiarioAR Alexandra Kohan.

En su nuevo libro, Un cuerpo al fin (Paidós, 2022), la autora propone un catálogo de cuerpos: el que produce la histeria y descubre Sigmund Freud, como lo llama ella misma, “esa piedra angular del psicoanálisis”; ese que no es pura anatomía, ese que no se deja reducir a la mirada médica; ese que para algunos es una máquina, ese que por simplificaciones se reduce a la mera genitalidad; ese que es silencioso hasta que grita, ese que se olvida hasta que se encuentra con otros; ese que atraviesa duelos y duele, ese que desea. Y muchos otros que se despliegan, como suele hacer Alexandra Kohan en sus textos, a partir de la lectura.

Con la presencia de la escritora e investigadora Florencia Angilletta y del psicoanalista José Luis Juresa, la psicoanalista presentará su nuevo libro este jueves 13 de octubre desde las 18.30.

El encuentro será en la librería porteña Eterna Cadencia (Honduras 5574, CABA) con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

En Un cuerpo al fin, la autora insiste en eso que insiste: las preguntas alrededor de una figura opaca y a la vez elocuente como el cuerpo. El texto está repleto de citas de voces que abordaron la cuestión –desde la literatura, desde las canciones, desde las ciencias sociales, desde el psicoanálisis, desde la poesía– y también de los balanceos de su autora, sus propios vaivenes (“fue un libro escrito con la muerte de mi mamá encima y no pude no pasar por ahí”, apuntó por aquí).

