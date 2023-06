La escritora argentina Leticia Martin ganó el Premio Lumen de Novela

Con un texto que, según trascendió, se puede leer como una reversión en clave de género de la célebre Lolita de Vladimir Nabokov, la escritora argentina Leticia Martin resultó ganadora del Premio Lumen de novela, una distinción que la casa editorial española creó para dar protagonismo a la literatura escrita por mujeres y que vuelve casi 25 años después de su última edición.

“La atracción y seducción de un hombre maduro hacia una mujer joven ha sido representada muchas veces en la literatura, pero el deseo de una mujer madura hacia un joven, no. Vladimir apuesta por una lectura de Lolita en clave femenina en el contexto de un mundo que se apaga”, dice el fallo del jurado, integrado por las escritoras Ángeles González-Sinde, Luna Miguel y Clara Obligado, así como por Lola Larumbe, directora de la Librería Rafel Alberti de Madrid, y María Fasce, directora literaria de Lumen.

Martin se hará acreedora de 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana de su novela, a la que el jurado caracterizó también como una obra “polémica sobre los límites del deseo y las relaciones de poder”. La publicación llegará a las librerías a partir del próximo 7 de septiembre.

El Premio Lumen de Novela retoma la iniciativa que el sello fundado en 1960 por Esther Tusquets creó para visibilizar la literatura escrita por mujeres. Se convocó por primera vez en 1994 y tuvo ediciones regulares hasta 1999.

El libro fue definido por los organizadores del galardón como “un thriller emocional y erótico que cabalga entre la distopía y la novela de aventuras”. Allí, una mujer llamada Guinea debe interrumpir su carrera como profesora universitaria tras descubrirse su relación con un alumno mucho más joven que ella. La protagonista llega entonces a Buenos Aires en busca de una nueva vida, pero se encuentra con un paisaje casi apocalíptico en el que la ciudad está a oscuras por un apagón que ha dejado la ciudad sin luz y sin red de teléfono. En ese contexto conoce a Vladimir, un adolescente con el que desarrolla una gran complicidad.

Martin (Buenos Aires, 1975) es narradora, poeta y crítica cultural. Obtuvo la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y el Posgrado Internacional en Gestión Cultural y Políticas de Comunicación (FLACSO). Es autora del ensayo Feminismos y de las novelas El gusto, Topadoras oxidadas, Un ruido nuevo y Estrógenos.

La narradora también es autora de una serie extensa de libros de poesía y está a punto de publicar el volumen de cuentos titulado Todo lo que no es boca en mi cuerpo.

Según anunció la casa editorial, para esta edición del Premio Lumen de Novela, se postularon 407 manuscritos procedentes de diferentes países: Argentina (33), Colombia (23), Chile (10), España (272), Estados Unidos (18), México (37), Perú (7) y Uruguay (7).

“Mi vuelo está cerca de aterrizar justo antes del desastre. El piloto decide esperar en el aire. Inicia una nueva vuelta sobre el aeropuerto. Me asomo por la ventanilla. Se ve la terminal aérea y algunas casitas amontonadas en los barrios cercanos a Ezeiza. Casi todo está oscuro. Si bien lo intento, no reconozco ningún monumento o edificio en particular. Todo está casi igual a cuando nos fuimos del país. Al pasar por encima de la pista de aterrizaje observo que algunas luces todavía van y vienen, parpadean. Pienso que se trata de un desperfecto pasajero”, señala el comienzo de la novela ganadora.

