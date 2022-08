Estrenan “El campo luminoso”, una película de Cristian Pauls sobre el peso de la memoria en el presente

El punto de partida es la expedición sueca comandada por Gustav Emil Haeger, que fue registrada hace 102 años y que se convirtió en el documental “Los senderos indios del Río Pilcomayo”, estrenado en Suecia en 1950. Lo que sigue en esta línea de tiempo es el estreno mañana, jueves 4 de agosto, de “El campo luminoso”, la película de Cristian Pauls.

“El campo luminoso” rehace, hoy, aque viaje a partir de la ruta definida por “Tras los senderos indios del río Pilcomayo”, la película realizada entonces por el contingente sueco en Formosa. “Se trata de poner en tensión aquel pasado con nuestro recorrido actual. Entonces, ¿qué otra mirada es posible advertir en el film de Haeger sobre una región y su población indígena considerados últimos vestigios de lo que está condenado a desaparecer?”, explican desde la producción del filme.

“Unos amigos me contaron sobre la existencia de una expedición sueca a Formosa”, contó Pauls en una entrevista con la agencia Télam. “.Ahí me dije, 'si voy y filmo los lugares por donde fueron los suecos, probablemente haya una película'”. Y así fue.

De esta manera, Pauls -con una larga trayectoria en el documental con títulos como “Por la vuelta” (2002); “Ojos de cielo” (2007); “Un paraíso socialista” (2019)- reflexiona sobre la memoria y su influencia en el presente.

“Hace muchísimo tiempo que me agobia cómo se filma el pasado”, explicó el realizador, “qué tipo de idea uno puede tener sobre cómo el pasado trabaja el cuerpo del presente, sin eso, a mí la película no me interesa”.

Las proyecciones en agosto son: el jueves 4 a las 19, el sábado 6 a las 19; el viernes 12 a las 19; el domingo 14 a las 17; el domingo 21 a las 19, el jueves 25 a las 19 y el sábado 27 a las 19 en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551.

“El campo luminoso”, Argentina 2022. 127 minutos. Guión, producción, imagen y dirección: Cristian Pauls. Guion de Montaje:

Ignacio Masllorens y Cristian Pauls. Sonido: Joaquin Rajadel. Montaje: Luiza Paes, Ignacio Masllorens y Cristian Pauls.

