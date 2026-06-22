Hallado un cuadro de Picasso valorado en decenas de millones de dólares durante una investigación contra el narcotráfico en Francia

En plena investigación contra el narcotráfico en la ciudad de Champigny-sur-Marne en Francia apareció un cuadro original de Picasso junto a otros artículos de lujo que habrían sido robados de un depósito de París, según informó la policía del departamento francés.

El cuadro de Pablo Picasso, del que ya se certificó su autoría, se trataría de un retrato de Marie-Thérese Walter, que fue su pareja y que inspiró también parte de su obra, y que fue encontrado como parte de una redada en un piso de la ciudad en una operación que realizó unidad de narcóticos del Servicio de Policía Judicial Departamental de Val-de-Marne (SDPJ 94) con el apoyo de la Brigada de Investigación e Intervención de París (BRI-PP).

Junto con el mencionado cuadro también se incautaron 20 kilos de resina de cannabis, así como prendas de diseño por valor de cientos de miles de euros, además de 7.000 euros en efectivo. Debido a esto, tres sospechosos se encuentran en prisión preventiva y la Fiscalía de Créteil ha abierto investigación por robo y receptación de bienes robados.

Al parecer, y según publicó el diario ‘Le Parisien’, uno de los implicados en el caso trabajaba en una tienda de lujo de París, de donde se habría llevado los objetos interceptados y también el cuadro de Picasso recuperado, que ya se confirmó no se trata de ‘La paloma con guisantes’ que fue robada del Museo de Arte Moderno de París en 2010.

De hecho, la obra ya fue verificada que es auténtica y que su valor podría llegar a valer decenas de millones de dólares, pudiendo ser un retrato de Marie-Thérèse Walter, quien fue conocida como ‘la musa dorada’ del pintor malagueño y cuya relación mantuvo mientras estaba casado con su primera esposa, Olga Khokhlova, y que finalizó al comenzar con la artista Dora Maar.

Quien fue Marie-Thérèse Walter, la protagonista del retrato encontrado

Marie-Thérèse Walter fue modelo y una de las llamadas “musas” de Picasso, con quien comenzó su relación cuando esta tenía tan solo 17 años y el pintor la vio en los exteriores de las Galerías Lafayette de París y le dijo: “Tienes un rostro interesante. Me gustaría hacerte un retrato”. Desde entonces protagonizó algunas de sus obras más sensuales y oníricas, y su historia es analizada actualmente en historia del arte debido a la dinámica de poder, control y abuso emocional que el malagueño llevó a cabo con ella, como en la obra ‘Las mujeres detrás de Picasso’ de Eugenia Tenenbaum.

De hecho, Walter se suicidó en 1977 a los 68 años, cuatro años después de la muerte del pintor, con quien tuvo una hija, Maya, que dedicó gran parte de su vida al estudio y preservación del legado de su padre, y que falleció en diciembre de 2022 a los 87 años.