Lanzan el Premio Luis Chitarroni de Novela para inéditos originales en español

El sello La Bestia Equilátera lanzó el Premio Luis Chitarroni de Novela, dirigido a autores mayores de 21 años de obras inéditas escritas originalmente en español, ni siquiera parcialmente publicadas en Internet o revistas por ejemplo, y abrió la convocatoria para la recepción de manuscritos hasta el 15 de marzo.

“¿Te gustaría compartir un catálogo con Kurt Vonnegut, Muriel Spark, Michael McDowell o Elizabeth Taylor?”, pregunta en su cuenta de Instagram La bestia Equilátera y propone a los interesados que tengan “una novela escrita originalmente en español” que la envíen a premiochitarroni@gmail.com, mientras las bases del concurso pueden consultarse en https://tienda.labestiaequilatera.com/premio-luis-chitarroni-de-novela/.

El concurso que toma su nombre del fundador de la emblemática editorial, el escritor y editor fallecido en mayo último, tiene como premio la publicación de las obras ganadoras en La Bestia Equilátera, no cuenta con una dotación económica, y, de no alcanzar la calidad literaria buscada, puede quedar vacante, “algo que suponemos no va a pasar”, dijo el editor Diego D'Onofrio.

Así aludió al éxito del anterior concurso de novela lanzado por el sello, en 2021, que con dos mil obras recibidas funcionó como precuela de este nuevo concurso, con nuevo título incluido.

“La idea de ambos premios es abrir la convocatoria a autores contemporáneos, quedamos muy conformes con el resultado de la convocatoria anterior -que ganó la española Gemma Urraka con el libro Un instante en la oscuridad- y eso nos llevó a repetirla, sólo que con el nombre de Luis, como homenaje a él y a su legado”, añadió D'Onofrio.

Los jurados de este certamen serán D'Onofrio y Natalia Meta, ambos editores de La Bestia, quienes contarán con la colaboración de la periodista y editora Julieta Habif.

“Concursos como éstos son nuestra fuente de publicaciones”, resaltó el editor que como novedades 2024 anuncia los libros Cuesta abajo, novela autobiográfica de la periodista Juana Libedinsky, y El caos, una coedición de la editorial del Malba y La Bestia Equilátera basado en el curso que Luis Chitarroni y Daniel Guebel dieron (por zoom) en el sitio de el Malba en el año 2021, sobre el canon de sus predilecciones literarias, que abarcan toda la historia de la literatura, desde Séneca al presente.

“Queremos estar más abiertos a la literatura nacional y concursos como estos son una muy buena fuente para encontrar nuevas voces, que responden a los mismos criterios de lo que la editorial buscó históricamente”, dice D'Onofrio.

Se refiere a esos autores de narrativa extranjeros, decimonónicos, casi ignotos por estos lares, con que La Bestia le dio forma a su exquisito catálogo editorial a partir de 2008, cuando nació en la ciudad de Buenos Aires, especializada en novelas y cuentos de narrativa extranjera, aunque también hayan publicado libros de narrativa argentina, ensayo, filosofía e, incluso, literatura infantil.

La expectativa del certamen de este año es, “al menos en lo personal, que llegue algo tan bueno como lo de Gemma. Ella nos animó. Haber encontrado esa obra, 'Un instante en la oscuridad' hizo que nos planteáramos encarar este inmenso trabajo de vuelta”, añadió D'Onofrio.

CRM con información de la agencia Télam