Milei, Trump, Musk y Meloni en un lavavajillas, protagonistas de la Feria de Arte Contemporáneo

Un lavavajillas cargado de platos con rostros de políticos como el presidente Javier Milei, su par de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor Elon Musk; o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se convirtió este miércoles, primer día de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid ARCO, en una de las obras más comentadas.

La pieza, titulada 'White washing' ('Blanqueamiento'), del artista Eugenio Merino, está a la venta por US$ 26.000. Junto a ella, destaca otra obra compuesta por fotografías de activistas negros mirando desafiantes a cámara y portando pancartas con lemas como 'Da una oportunidad a la violencia', 'Devastemos las avenidas en las que viven los ricos' o 'No somos vuestros esclavos'.

Muy impactante también la obra que la fotógrafa española y Premio Nacional de Fotografía 2024, Laia Abril, que investigó varios sucesos de supuesta histeria colectiva en fábricas textiles de Camboya y en un colegio de niñas indígenas de México como parte de su 'Proyecto Historia de la Misoginia'.

En ARCO presenta una serie de fotografías realizadas con un collage de fotos de mujeres camboyanas desmayadas sacadas de los periódicos de la época y sobreimpresas, junto a las declaraciones con las que las autoridades pretendían explicar el fenómeno: “Se desmayan por sus sentimientos”, “Deberían comprar más pastillas o caramelos”, o “Usaban demasiado maquillaje”.

Otra obra crítica es una pieza del artista y poeta Miguel Benlloch, impulsor en los años 70 del Frente de Liberación Homosexual.

Consiste en un overol de trabajo azul cubierto con pedazos de espejo, que recuerda a los trabajadores acuchillados durante una protesta laboral.

Y en otro lugar de la feria, el artista portugués Nuno Ferreira contrapone dos portadas de periódico con el texto censurado y en los que solo se ve la cabecera, que los identifica parcialmente como los periódicos 'La izquierda' y 'La derecha'.

'Work of Art. In the Age of Copyright Restrictions' ('Obra de Arte. En tiempos de Restricciones del Copyright') se titula una obra del artista Mario García Torres, que es un gran lienzo en blanco con esa frase impresa en el centro.

Son algunas de las piezas que más llamaron la atención en la primera de las cinco jornadas de que consta la feria, que este miércoles comenzó a recibir la visita de profesionales del arte y de los medios de comunicación y que inauguraron oficialmente los reyes de España.

Tras la apertura de puertas por la mañana, el empresario argentino y mecenas del arte, Eduardo Constantini; los coleccionistas Blanca y Borja Thyssen, o el director de la Fundación Banco Santander, Borja Baselga, paseaban entre los stands de las 214 galerías de 36 países que participan en esta edición de la feria.

La oferta de arte contemporáneo y moderno, desde principios del siglo XX hasta hoy, es inabarcable y va desde Picasso, Miró o Chillida, al japonés Takashi Murakami, el chino Ai Wei Wei, que presenta una delicada 'Ola azul' en porcelana, o el polaco Xawery Wolski, que muestra sus piezas “aéreas, etéreas, para huir de la realidad”.

EFE.

