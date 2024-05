Muere la escritora Alice Munro, premio Nobel de Literatura y maestra del relato

La escritora canadiense Alice Munro, premio Nobel de Literatura en 2013 ha fallecido este martes, según ha confirmado el periódico The Globe and Mail con sus familiares.

Munro, nacida en Ontario, tenía 92 años y padecía demencia desde hacía al menos 12 años. La Academia sueca le concedió el galardón, definiéndola como “maestra del relato contemporáneo”, tan solo unos meses después de que Munro anunciara su retirada: “No es que no me encante escribir pero cuando llegas a cierta etapa en tu vida, piensas de manera diferente. Quizás, cuando tengas mi edad, no desees estar solo tanto como debe estarlo una escritora”, dijo, a los 81 años.

Esencialmente escribió libros de relatos pero también una novela, La vida de las mujeres (1971), pero que también podría entenderse como una colección de relatos entrelazados. Y era común el apelativo de “la Chéjov canadiense”.

Además del Nobel, Alice Munro había ganado el premio Booker en 2009 y varias veces el premio más prestigioso de las letras canadienses, el Governor General's.