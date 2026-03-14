Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas murió este sábado a los 96 años en la ciudad de Starnberg, según informó la editorial alemana Suhrkamp en un comunicado citado por Der Spiegel tras haber sido informada por su familia.

Conocido por sus trabajos de filosofía política, ética o teoría del derecho, así como de filosofía del lenguaje, Habermas fue sin duda el máximo representante de la segunda generación de autores de la Escuela de Fráncfort y uno de los exponentes de la Teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social.

Nacido en Dusseldorf en 1929, inició su carrera en la Escuela de Fráncfort en la década de 1950 bajo la dirección de Theodor W. Adorno, de quien fue su ayudante y colaborador. Después, tras lograr su habilitación, ejerció entre 1964 y 1971 como catedrático en la Universidad de Fráncfort. En 1968 publicó Conocimiento e interés, obra que le concedió una enorme proyección internacional.

A partir de 1971 y hasta 1983 fue director del prestigioso instituto Max Planck para la “investigación de las condiciones de vida del mundo técnico-científico”. Ya en 1983 volvió a la Universidad de Fráncfort como catedrático de filosofía y sociología, donde permaneció hasta su jubilación en 1994.

Desde entonces se mantenía, no obstante, activo como docente, especialmente en calidad de profesor visitante permanente de la Universidad del Noroeste (Illinois, Estados Unidos) o en la 'The New School' de Nueva York.

En 1986, recibió el Premio Gottfried Wilhelm Leibniz de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, considerada la máxima distinción en el ámbito académico en Alemania. También ha recibido galardones como el Premio de la Paz que conceden los libreros alemanes en el año 2001 o el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales en 2003.