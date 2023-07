Murió el reconocido humorista gráfico Tabaré, creador de ‘Diógenes y el Linyera’

Murió Tabaré Gómez Laborde, más conocido como Tabaré y autor de la famosa tira cómica Diógenes y el Linyera, según informó Clarín, el diario donde publicaba su célebre creación desde mediados de la década del ‘70. Enorme exponente de la historieta rioplatense nacido en Uruguay, pero instalado en la Argentina desde hace varias décadas, tenía 74 años,

Tabaré nació en la ciudad de La Paz, departamento de Canelones, Uruguay. El dibujante y humorista gráfico empezó a publicar sus tiras de humor en diarios y revistas de su país natal hasta que se instaló en Argentina, donde desarrolló una potente obra en publicaciones como Noticias, Satiricón, Humor y Clarín.

El gran Tabaré Gómez Laborde murió a los 74 años. Deja decenas de tiras de Diógenes y el Linyera, El cacique Paja Brava, Eustaquio, Bicherío, Max Calzone y Vida Interior y tantos otros para reenecontrarlo siempre. Acá, con Raúl Fortín, Alfredo Grondona White y Aquiles Fabregat pic.twitter.com/UbAXm45cV8 — Revista Hum® (@CabezalesdHumor) 4 de julio de 2023

En 1977 comenzó con la publicación de Diógenes y el Linyera, su tira más famosa, con guión de Carlos Abrevaya, Jorge Guinzburg y Héctor García Blanco. De manera interrumpida, la historieta sobre las aventuras de un linyera y su perro Diógenes salió en el contratapa de Clarín y superó las más de 9 mil entregas. Tras la muerte de Guinzburg, en 2008, el propio Tabaré se hizo cargo de los guiones.

Entre otras de sus historietas conocidas se destacan Vida interior, Eustaquio, Cacique Paja brava, Villadiego, Historias de no contar y Bicherío sobre una graciosa comunidad de fauna silvestre con abejas, hormigas, moscas y mosquitos.

Tabaré también se dedicó a la ilustración de libros infantiles en las editoriales Alfaguara, Sudamericana y Colihue.

Además trabajó en las revistas infantiles Humi, Billiken, Disney y Genios, y realizó más de 50 cortos cinematográficos de humor conocidos como Tabaré se mueve.

Distintos colegas y allegados a Tabaré lo despidieron en las redes sociales.

Entre las manifestaciones más sentidas de cariño y respeto profesional se encuentra la del humorista Esteban Podetti, quien desde su cuenta de Facebook escribió: “Me he retirado hace tiempo del negocio de la necrológica: Pagan poco y es un trabajo que no se termina nunca. Cuando no se muere uno, se muere el otro, siempre inoportunamente y sin un calendario organizado. Pero hago excepciones cuando se muere un artista de verdad y no esos rockeritos que les gustan a ustedes”.

Se fue Tabaré, creador –entre otras historietas– de Diógenes y el linyera. Lo recordamos con esta pieza inédita en la que éste último ¿se inscribe en una AFJP? pic.twitter.com/Jr8Qh6lLdo — Resiste un archivo (@resistearchivo) 4 de julio de 2023

“Tabaré Gomez Laborda, uno de esos artistas argentinos que eran uruguayos o viceversa, de un estilo grabado a fuego en las retinas de cualquier argentino que creciera en los 70, dedicó su vida al arte, y de todos los artes a aquel que se resiste a ser elevado o canonizado (a pesar de los esfuerzos del enemigo): la historieta, y de todos los géneros historietísticos al humor, y de entre todos los humores cultivó su pináculo, su especialité, su expertís al más basto y rechazado por la buena sociedad: la escatología (...). Por tanto estamos ante un bicho especial, a un individuo único en su especie. El artista en estado de mayor pureza del planeta”, agregó.

Con información de agencias