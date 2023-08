Series y películas destacadas que llegan al streaming en agosto: de ‘El oso' al cine de Pablo Trapero y ‘El gato con botas’

Cada mes, las plataformas de streaming renuevan su oferta con series y películas para sumar material a su catálogo. En algunos casos optan por recuperar clásicos o producciones que hacía rato que no estaban disponibles para ver en formatos hogareños, en otros ofrecen lanzamientos o nuevas temporadas de series ya conocidas.

Mil lianas: escribir con nudos, la serie más entrañable

A continuación, un repaso por algunas series y películas que se incorporarán a lo largo de agosto a sus servicios, entre los que se destacan la llegada de varias películas del cineasta argentino Pablo Trapero a Netflix, el aterrizaje de la exitosa película de animación El gato con botas: el último deseo a HBO Max, y el regreso de las muy esperadas series El oso y Only Murders in The Building a Star+.

1. Cuatro películas de Pablo Trapero (Netflix). Netflix anunció que a partir del 18 de agosto, las películas Mundo grúa, Carancho, Elefante blanco y Leonera, todas dirigidas por el cineasta argentino Pablo Trapero, desembarcarán en esa plataforma.

Se trata en todos los casos de largometrajes con una marca sensible de autor, a partir de una mirada que parte de algún fenómeno social para desplegar historias inquietantes. Estas películas, además, fueron remasterizadas para este lanzamiento y cuentan con la participación de grandes actrices y actores argentinos como Ricardo Darín y Martina Gusmán, entre otros y otras.

Los largometrajes Leonera, Carancho, Mundo grúa y Elefante blanco, con dirección de Pablo Trapero, estarán disponibles a partir del 18 de agosto en Netflix.

2. El oso (Star+). Considerada como una de las grandes revelaciones de 2022, El oso (The Bear) recibió críticas elogiosas y buena repercusión entre el público. En la última temporada de premios internacionales, además, Jeremy Allen White, su protagonista, se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en una serie musical o comedia.

Luego de un estreno exitoso en los Estados Unidos de la segunda temporada, la plataforma Star+ Latinoamérica incorporará los nuevos episodios de esta producción a su menú, a partir del 23 de agosto.

Con la gastronomía como centro, El oso es una comedia dramática que sigue los días de Carmen Berzatto –más conocido como Carmy– un chef de alta cocina joven que se ve obligado a regresar a la ciudad de Chicago tras la trágica muerte de su hermano.

La segunda temporada de El oso estará disponible en Star+ a partir del 23 de agosto.

3. Heartstopper (Netflix). Una serie entrañable sobre el amor y la identidad entre adolescentes que se pierden, se enredan y se encuentran. Basada en una popular saga de novelas gráficas juveniles de la británica Alice Oseman, Heartstopper vuelve y a partir del 3 de agosto van a estar disponibles ocho episodios nuevos de la historia.

Según anunció Netflix, en esta segunda temporada “Nick y Charlie navegan su nueva relación, Tara y Darcy enfrentan desafíos impredecibles, y Tao y Elle intentan resolver si pueden ser más que simplemente amigos”. Según adelantaron, además, en estos capítulos habrá un viaje a París, vaivenes amorosos, tensión por una serie de exámenes y los preparativos para la fiesta de graduación.

La serie Heartstopper estará disponible en Netflix a partir del 3 de agosto.

4. Doble discurso (Amazon Prime Video). Amazon Prime Video anunció que este mes llegará a su plataforma la película Doble discurso, una comedia protagonizada por los actores argentinos Diego Peretti, Rafael Ferro y Julieta Cardinali.

“Esta ocurrente película sigue a El Griego (Diego Peretti), un desafortunado consultor de imagen para políticos, quien tiene un hijo joven. A pesar de su apariencia poco atractiva y su lamentable pasado, posee increíbles habilidades persuasivas gracias a su dominio de la argumentación. Ricardo Prat (Rafael Ferro), un carismático candidato, pero limitado intelectualmente, lo contrata como último recurso cuando Camila Hewell (Julieta Cardinali), una periodista combativa, decide confrontarlo para exponer su problemático pasado y los negocios turbios de su familia”, adelantó la plataforma en un comunicado.

“Gracias a El Griego, el candidato comienza a comportarse y a hablar de una forma que hace que la periodista se enamore de él, sin estar consciente de que cada acción y palabra viene de la mente y corazón de alguien que la ama en secreto”, agregó. El elenco se completa con Jorge Suarez, Víctor Laplace, Franco Rizzaro y Mónica Raiola, entre otros.

La película Doble discurso llega a la plataforma Amazon Prime Video el 4 de agosto.

5. El gato con botas: el último deseo (HBO Max). Fue una de las nominadas en el rubro animación en la última entrega de los Premios Oscar. Luego de un paso muy exitoso por las salas de cine de todo el mundo, El gato con botas: el último deseo llega ahora a HBO Max, a partir del 4 de agosto.

“La trama se desarrolla cuando Gato tiene que lidiar con las consecuencias de sus acciones imprudentes: ocho de sus nueve vidas ya se han perdido. ¡Ahora, se embarca en un viaje para recuperar todo lo que ha perdido y enfrentar su mayor desafío hasta el momento!”, señaló sobre la película la plataforma.

“Con la voz del actor nominado al Oscar, Antonio Banderas, el héroe forajido sale en una aventura épica en la Selva Negra, con la ayuda de su despiadada expareja Kitty Patitas Suaves (interpretada por Salma Hayek) y el optimista perro Perrito (Harvey Guillén). Frente a Ricitos de Oro (Florence Pugh), los Tres Osos, el Big Jack Horner (John Mulaney) y el terrible Lobo (Wagner Moura), el trío buscará la mítica Estrella de los Deseos para salvar al protagonista”, agregó.

La película de animación El gato con botas: el último deseo llegará a la plataforma HBO Max el 4 de agosto.

6. Only Murders in the Building (Star+). Al elenco de grandes figuras de esta producción que protagonizan Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short, entre otros, se suma para esta nueva temporada –la tercera– nada menos que Meryl Streep.

Mezcla de comedia de enredos y tira de misterio, la serie cuenta la historia de tres desconocidos que viven en un mismo edificio. Un día una tragedia ocurre en el lugar y de inmediato descubren que, además de ser vecinos, los tres tienen algo en común: son apasionados por las historias del género true crime y les encanta ponerse a pensar hipótesis e investigar por las suyas casos policiales. Con esa muerte tan cerca, intentarán descubrir qué ocurrió en realidad.

Only Murders in the Building, estrenada en 2021 por Hulu en los Estados Unidos, es una de las series más exitosas de la plataforma Star+. La tercera temporada estará disponible en Latinoamérica a partir del 8 de agosto.

La tercera temporada de Only Murders in The Building llega a Star+ el 8 de agosto.

7. Intoxicación: la cruda verdad sobre nuestra comida (Netflix). Mediante entrevistas con expertos y parientes de las víctimas, esta producción documental se propone analizar una serie de enfermedades mortales transmitidas por alimentos en los Estados Unidos.

“¿Realmente sabemos lo que comemos?”, es la pregunta que funciona como punto de partida para la investigación.

El documental Intoxicación: la cruda verdad sobre nuestra comida llega Netflix el 2 de agosto.

8. Star Wars: aventuras de Jóvenes Jedi (Disney+). Disney+ y la productora Lucasfilm anunciaron recientemente que la primera temporada de Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi continuará con seis nuevos episodios que se estrenarán en la plataforma Disney+ a partir del 2 de agosto de 2023, y que se irán sumando nuevas entregas a lo largo del año.

En total, la primera temporada de Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi contará con 25 episodios, según informaron los productores en un comunicado.

Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi está protagonizada por Jamaal Avery, Jr. como Kai Brightstar; Juliet Donenfeld como Lys Solay; Dee Bradley Baker como Nubs; Emma Berman como Nash Durango, Trey Murphy como Taborr; Jonathan Lipow como RJ-83; Nasim Pedrad como la Maestra Zia Zanna y Piotr Michael como el Maestro Yoda.

Los seis nuevos episodios de Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi estarán disponibles en Disney + a partir del 2 de agosto.

AL