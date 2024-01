Series y películas que llegan al streaming en enero: la vuelta de ‘True Detective’, Natalia Oreiro y un tanque de 2023

El año comienza con regresos esperados, con grandes lanzamientos y con algo de cine argentino en el universo de las plataformas de streaming más populares.

A continuación, un repaso por algunas producciones locales e internacionales destacadas que se incorporarán en enero a los servicios de Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney +, Paramount +, Mubi y Star+.

1. True Detective. Vuelve una serie muy esperada. Como ocurre en cada temporada, tendrá nuevo elenco y una nueva historia que promete ser tan cautivante como las anteriores. Se trata de True Detective: Tierra nocturna, protagonizada esta vez por Jodie Foster y Kali Reis, y llegará a HBO el domingo 14 de enero.

En esta ocasión, la serie tendrá seis episodios, que se irán estrenando los domingos.

“Cuando cae la larga noche de invierno en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro (Reis) tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y profundizar en las verdades encantadas que yacen enterradas bajo el hielo eterno”, adelanta la sinopsis oficial.

True Detective: Tierra nocturna se estrena por HBO el 14 de enero.

2. Griselda. De los creadores de la exitosa Narcos, llega a partir del 25 de enero la miniserie Griselda, que tendrá como protagonista a la actriz Sofía Vergara en el papel de Griselda Blanco, también conocida como “Viuda Negra” y “Reina de la cocaína”. Inspirada en una historia real, se trata de una colombiana que, movida por la ambición, terminó convirtiéndose en una de las criminales más poderosas de su país.

“Jefa. Innovadora. Madre. Asesina. Griselda es una mujer con sustancia”, promete Netflix en la sinopsis oficial de la serie.

La miniserie Griselda llegará a Netflix el 25 de enero.

3. Antes de Barbie. Mubi, la plataforma cinéfila por excelencia, anunció que este mes ofrecerá en su menú un ciclo llamado “Antes de Barbie”, con “tres títulos que exploran la juventud, los sueños y las incertidumbres de una generación cuestionando la moralidad y el amor”, según anunció en un comunicado. Lo hará con títulos de Noah Baumbach y de Greta Gerwig. Con la directora de Barbie como protagonista, interpretando a una bailarina que busca su destino, estará disponible el largometraje Frances Ha a partir del 5 de enero. También formarán parte de esta selección las notables películas While We're Young y Kicking and Screaming. Al mismo tiempo, la plataforma anunció que también en enero lanzará el ciclo “Primeras películas primero”, que ofrecerá óperas primas de grandes directores como Christopher Nolan y Claire Denis, entre otros.

La película Frances Ha estará disponible en Mubi a partir del 5 de enero.

4. Zorro. “Zorro es una serie compuesta por 10 episodios que transportarán a los espectadores a una emocionante aventura llena de acción y valentía en el siglo XIX. La historia sigue a Diego de la Vega mientras asume el papel de Zorro para desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia. Además de luchar por la justicia en Los Ángeles, Diego debe enfrentarse a los desafíos de ser un héroe y entender cómo su papel afecta a California en una época de cambio constante”, informó Amazon Prime Video en un comunicado, para anunciar la nueva versión de un clásico televisivo.

La serie estará protagonizada por Miguel Bernardeau (Élite, 1899), Renata Notni (La venganza de las Juanas, ¿Qué culpa tiene el Karma?), Dalia Xiuhcoatl (Luna negra, La venganza de las Juanas), Emiliano Zurita (La cabeza de Joaquín Murrieta, El baile de los 41) y Andrés Almeida (El sabor de la Navidad), entre otros grandes artistas. Según adelantaron los productores, llegará a las pantallas de Latinoamérica a partir del 19 de enero y en España se podrá ver desde el 25.

Zorro llegará a Amazon Prime Video el 19 de enero.

5. Transformers: el despertar de las bestias. “Optimus Prime y los Autobots afrontan su mayor desafío hasta la fecha. Cuando surge una nueva amenaza capaz de destruir todo el planeta, deben formar equipo con una poderosa facción de Transformers conocida como los Maximals para salvar la Tierra”, señala la sinopsis oficial de esta película que, luego de pasar por los cines de todo el mundo en 2023, llega ahora a la plataforma Paramount+.

Según informó la plataforma, la película, que es la séptima de la exitosa franquicia, podrá verse desde el 18 de enero.

Transformers: el despertar de las bestias estará disponible en Paramount+ a partir del 18 de enero.

6. Expatriadas. “Situada ante el vibrante y tumultuoso tapiz de Hong Kong en el 2014, Expatriadas se centra en tres mujeres de Estados Unidos—Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) y Mercy (Ji-young Yoo)—cuyas vidas se cruzan después de una repentina tragedia familiar”, informó Amazon Prime Video en un comunicado, sobre esta nueva serie de seis episodios que lanzará este mes la plataforma.

Dirigida por Lulu Wang y basada en la novela best seller internacional The Expatriates, de Janice Y. K. Lee, se lanzarán los primeros dos episodios el 26 de enero.

“La serie cuestiona el privilegio y explora lo que sucede cuando la línea entre el victimismo y la culpabilidad se atenúa. Brian Tee, quien interpreta a Clarke, el esposo de Margaret, y Jack Huston, quien interpreta a David, el esposo de Hilary, también protagonizan la serie”, destacó Amazon sobre este lanzamiento.

7. Trapero por tres. “Pablo Trapero, uno de los directores más destacados de la escena cinematográfica argentina contemporánea, contará con un programa triple que incluye los títulos Familia rodante, Leonera y El bonaerense”, anunció Mubi en un comunicado. De esta manera, agregará a su menú material de este cineasta, que ya había llegado al streaming en 2023 con algunos títulos que se incorporaron a la plataforma de Netflix.

Los tres largometrajes que ofrecerá ahora Mubi podrán verse a partir del 12 de enero.

Las películas de Pablo Trapero llegarán a Mubi a partir del 12 de enero.

8. Cristóbal Balenciaga. El 19 de enero la plataforma Star+ lanzará la serie Cristóbal Balenciaga, dedicada al reconocido diseñador de moda español. Los seis capítulos que la componen estarán protagonizados por Alberto San Juan y dirigidos por Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi.

“La serie comienza cuando el diseñador presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián vistiendo a la élite y aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido París, donde Chanel, Dior y Givenchy son el referente de la alta costura”, informó la plataforma en un comunicado.

“Guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida, Cristóbal Balenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos”, agregó.

La serie Cristóbal Balenciaga llegará a Star+ el 19 de enero.

9. Echo. Los estudios Marvel lanzarán el 9 de enero Echo, una serie de cinco episodios que podrán verse desde ese día en Disney+. “Se centra en Maya López (Alaqua Cox) mientras es perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk, ”Kingpin“ (Vincent D'Onofrio). Cuando el viaje la lleva a su hogar, debe enfrentarse a su propia familia y legado”, informó la plataforma en un comunicado.

“Echo también está protagonizada por Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Los asesinos de la luna, Stumptown) y Devery Jacobs (FX Reservation Dogs, Dioses Americanos)”, adelantó Disney.

Echo llegará a Disney + el 9 de enero.

10. Muñeca brava. “Mili, rebelde y aventurera, se crió en un convento hasta los dieciocho años. Su pasión por el fútbol la llevó a vestirse de varón y asumir una identidad paralela los días de partido. Al crecer, se emplea en la Mansión Di Carlo, donde conoce a un nuevo amor, Ivo, y empieza a descubrir algunos secretos de su propio pasado”, señala la sinopsis oficial de Muñeca brava, la recordada telenovela argentina protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana, que este mes desembarcará en Netflix.

Estrenado a finales de la década de los ‘90, fue un programa de gran repercusión que se emitió por Telefe. A 25 años de su lanzamiento, a partir del 17 de enero llegará al streaming.

La telenovela Muñeca brava llegará a Netflix el 17 de enero.

