Las series del año: cinco lanzamientos potentes, regresos esperados y cuatro grandes finales

En el universo de las series y la televisión internacional, el año que empieza a despedirse estuvo marcado por las protestas y las medidas de fuerza que llevaron adelante en los Estados Unidos los guionistas para reclamar por mejores condiciones laborales. Como los gremios y las plataformas recién llegaron a un acuerdo provisorio en septiembre, luego de más de 150 días de protestas,de las que participaron, entre otros, actores y actrices que apoyaron con vehemencia las medidas adoptadas, los lanzamientos de programas y las nuevas temporadas de series conocidas sufrieron demoras o postergaciones.

Así y todo, el año ofreció diversidad, estrenos que implicaron grandes producciones, regresos triunfales de algunos ciclos muy esperados y también decepciones (por citar apenas dos: And Just Like That y sus enredos cada vez más deslucidos; Ted Lasso que terminó muy lejos del nivel que supo ofrecer en su primera temporada).

A continuación, entonces, va un balance por algunas series que se destacaron a lo largo de 2023, otras que volvieron y otras que se despidieron.

1. The Gold. El 26 de noviembre de 1983, seis hombres encapuchados irrumpieron en un depósito cerca del aeropuerto de Heathrow, Londres, para saquearlo. Esperaban encontrarse con una fortuna. Y de alguna manera lo hicieron, aunque no del modo ni en la dimensión que imaginaban: en lugar de encontrar billetes o bienes, se toparon con lingotes de oro por un valor de 26 millones de libras. Conocido tiempo después como el robo a Brink’s-Mat, aquel atraco fue uno de los más grandes de la historia británica, por el monto récord que se llevó el grupo y por las operaciones de lavado de dinero que tuvieron que armar para blanquear un botín de esta escala.

A cuarenta años de aquel episodio audaz, este año llegó a las pantallas The Gold, una miniserie de seis capítulos que recrea el ataque y todas sus derivaciones posteriores, con producción de la BBC y un elenco descomunal. De hecho, quienes suelen seguir series británicas se encontrarán con actores y actrices notables, entre los que se destaca Hugh Bonneville, a quien quizá recuerden como Robert Crawley, o el Conde de Grantham, en la memorable Downton Abbey.

Sin el tono espasmódico de algunas producciones que recrean estafas a gran escala solamente desde el vértigo y con un despliegue de recursos impactante para contar una historia coral, The Gold prefiere quedarse en los personajes, tanto en quienes estuvieron detrás del robo como en los investigadores. Y también en sus contradicciones, en esas tensiones que subyacen cuando el dinero circula a raudales y en los márgenes. Es decir, entre aquellos que, en principio, no estaba previsto que pudieran atesorarlo en grandes cantidades. Con esa tirantez entre las fortunas de la nobleza y aquellas que se forjaron al calor de los nuevos tiempos que corren, la serie muestra el nervio de una sociedad y sus apariencias, las torsiones del poder para sostenerse y las desigualdades.

En un año de cosecha dispar en el mundo audiovisual (entre otras cosas, porque la industria estuvo parada por una huelga de guionistas que reclamaban condiciones más justas para su trabajo), con grandes actuaciones, una reconstrucción de época que no cae en obviedades ni se endulza en ellas (por suerte no hay pelucas subrayando escenas ni ropa estruendosa marcando el ruido de aquellos años), The Gold se impuso, discreta y entretenida, como una de las mejores series de 2023.

Los seis capítulos de la serie The Gold se pueden ver en Latinoamérica por la plataforma Paramount +.

2. División Palermo. Con Santiago Korovsky (creador, director y protagonista), Pilar Gamboa y Daniel Hendler en los papeles principales y un elenco destacadísimo (Valeria Lois como una ministra intermitente y genial, entre mis preferidas), la serie cuenta el origen y las peripecias de un equipo ¿parapolicial? al que llaman Guardia Urbana. Integrado por personas que, según los mismos encargados de armarlo, pertenecen a minorías (en sus filas hay, entre otros, una mujer en silla de ruedas, un hombre ciego, una joven trans y el protagonista a quien, sin saber en qué categoría ubicarlo, lo reclutan por ser judío) el grupo cumple tareas consideradas menores en el ambiente policial. Hasta que, a partir de un episodio trágico y muy cómico, todo cambia y la Guardia terminará enfrentándose a una banda criminal sin escrúpulos. O casi.

Entre escenas corrosivas y muy cómicas, División Palermo, que llegó a Netflix en febrero con gran éxito, fue una de las producciones más elogiadas y comentadas del año. Una historia donde nada es lo que parece. Porque todo el tiempo hay sorpresas o malentendidos; porque la serie se permite abordar con seriedad –pero nunca con solemnidad– el absurdo.

La comedia División Palermo está disponible en Netflix.

3. La nueva vida de Toby (Fleishman Is in Trouble). El título en español de esta serie, que se estrenó en los Estados Unidos a finales de 2022 y desembarcó en Star+ Latinoamérica a comienzos de 2023, es una trampa. Porque, lejos de una novedad, lo que trae es el repaso de todo lo que su protagonista vivió hasta el presente. Toby (Jesse Eisenberg) tiene 40 años, acaba de divorciarse y está en una especie de limbo que lo lleva a preguntarse cómo fue que llegó hasta allí. Es médico, se mudó a un departamento anodino en Nueva York, transita sus días de divorciado reciente que se encarga de su trabajo y de sus hijos algunas veces a la semana. Hasta que de un día para el otro su ex esposa Rachel (Claire Danes), una mujer exitosa en su trabajo, desaparece sin dejar rastros. Entonces empiezan a surgir las dudas, los temblores en una estructura que parecía más o menos contenida y muchísimas preguntas.

Con ese puntapié y con inteligencia en su forma narrativa, la serie se dedica a hacer un recorrido desde la juventud de los protagonistas hasta la actualidad. Pero lo hace desde el punto de vista de Libby (Lizzy Caplan), que es quien narra la historia con su voz en off; la mejor amiga de Toby, testigo de varios momentos de su vida y una de las personas que cree conocerlo más.

Encantadora y dolorosa, cómica a veces y casi siempre punzante, La nueva vida de Toby trajo un poco de aire fresco al panorama de producciones audiovisuales del año. Fue escrita por Taffy Brodesser-Akner, novelista y periodista que se destaca por escribir notables perfiles de celebridades para el New York Times.

La primera temporada de La nueva vida de Toby (Fleishman Is in Trouble) está disponible en Star+.

4. Fellow Travelers. Una historia donde se combinan varios condimentos atractivos: la intriga política, en especial a partir de los años ‘50 en los Estados Unidos; un poco de melodrama con colores estridentes, encuentros apasionados y gran banda de sonido; vidas dobles, llenas de secretos; una reconstrucción impecable del contexto represivo de la época (impulsado especialmente por las andanzas del senador Joseph McCarthy con la persecución ideológica y contra la diversidad sexual que impulsó), un amor feroz y oculto entre dos hombres que circulan por los pasillos del poder.

La miniserie Fellow Travelers, lanzada por Showtime y disponible en Latinoamérica a través de Paramount+, es, además, un poco de aire fresco ante la insistencia de algoritmos y fórmulas reiteradas (¿cuántos relatos más podremos ver con cocinas o cocineros como protagonistas, por citar un ejemplo?) en el universo de las series. Basada en la novela homónima de Thomas Mallon, los ocho episodios que la componen tienen como protagonistas a Hawkins Fuller (Matt Bomer) y Timothy Laughlin (Jonathan Bailey) dos hombres que se cruzan durante los festejos por el triunfo de Dwight Eisenhower en las elecciones presidenciales y sienten una atracción inmediata. Son tiempos de listas negras, de hostigamiento, de encuentros obligados a la clandestinidad en días en los que se tildaba como “desviados” y se perseguía a las personas de la comunidad homosexual. Hawkins es un operador político experimentado que ronda el Congreso con habilidad y tiene muy claro que debe mantener oculta buena parte de su vida privada para avanzar en su carrera, mientras que Timothy es un joven apocado, católico y lleno de cuestionamientos sobre su fe y su identidad.

Contada desde ese episodio de los ‘50, la serie recorrerá el vínculo entre ellos y también los obstáculos que irá enfrentando la diversidad sexual en su conjunto a lo largo de las décadas, hasta llegar a los ‘80 y la aparición del VIH/sida. Con grandes episodios de la historia reciente estadounidense en su horizonte, Fellow Travelers ofrece así un relato íntimo del deseo de sus protagonistas, pero también un buen retrato histórico y político de las tensiones de ese país, con la Guerra de Vietnam, el racismo, las protestas callejeras de los ‘70, la efervescencia de la juventud, la liberación sexual y la marginación que padecen quienes viven con VIH, como algunas postales insoslayables de fondo

La serie Fellow Travelers está disponible en Paramount+.

5. Juntas hasta la muerte (Dead Ringers). Disponible a través de Amazon Prime Video, se trata de una vuelta de tuerca a David Cronenberg por parte de la guionista británica Alice Birch (la misma que adaptó la novela Normal People para la serie del mismo nombre que protagonizan Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones). En rigor, una remake que se extiendo a lo largo de seis episodios de la película Pacto de amor de 1988 (en el original, también Dead Ringers), pero con Rachel Weisz interpretando a dos hermanas gemelas ginecólogas. Dos mujeres tan expertas en fertilidad que pueden manipular eso que todavía no nació, contradictorias y complementarias, temibles por igual, en una Nueva York de hoy, llena de sombras, de sangre, de fetos, de sexo, de órganos que se estrujan.

Los seis episodios de Juntas hasta la muerte están disponibles en Amazon Prime Video.

6. Cuatro grandes finales. A lo largo de 2023 cuatro producciones muy diferentes entre sí, pero muy apreciadas por el público llegaron a su fin. La lista está encabezada por La maravillosa Sra. Maisel, la gran comedia de Amy Sherman-Palladino, una de las grandes comedias que ofreció en los últimos años el streaming. Le siguieron las despedidas de Succession y Barry (una de las mejores series de todos los tiempos), que llegaron a su fin en mayo de 2023 por HBO. Por último, en dos entregas, este año se despidió para siempre The Crown, la superproducción de Netflix dedicada a recrear la historia reciente de la realeza británica.

7. Dos regresos. Este año también marcó la vuelta con nuevas temporadas de dos series muy valoradas por la crítica y el público. Con algo de distancia del lanzamiento en los Estados Unidos, en agosto Star+ estrenó la segunda temporada de El oso (The Bear). Con la gastronomía como centro, se trata de una comedia dramática que sigue los días de Carmen Berzatto –más conocido como Carmy– un chef de alta cocina joven que se ve obligado a regresar a la ciudad de Chicago tras la trágica muerte de su hermano. La misma plataforma lanzó este año la inteligentísima comedia Only Murders in The Building. Al elenco de grandes figuras de esta producción protagonizada por Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short se sumó este año Meryl Streep.

8. Un asterisco. Happy Valley, una de las mejores series policiales de todos los tiempos, llegó a su fin este año. Hubo que esperar ¡siete años! para que la historia producida por la BBC, que tiene como protagonista a la agente de la policía británica Catherine Cawood (Sarah Lancashire en un rol excelente) tuviera su merecido cierre. Catherine está a pocas horas de jubilarse, esperando tranquilamente su retiro, cuando sus planes, a partir de una noticia que viene del pasado, se ven drásticamente modificados. Lamentablemente la serie no está disponible en las plataformas más populares de streaming en Argentina. Pero se logra llegar a ella por los pasillos non sanctos de internet.

