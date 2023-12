Series y películas que llegan al streaming en diciembre: Berlín de ‘La casa de papel’, 'Barbie' y el cierre de ‘The Crown’

Con el último aliento y con una gran variedad de estrenos vinculados con la Navidad y las fiestas, los sistemas de streaming ofrecen un menú variado para el último mes del año. Se terminan, además, series clásicas, llegan a las pantallas películas que tuvieron gran repercusión en el cine y algunas plataformas renuevan su oferta con lanzamientos impactantes.

A continuación, un repaso por algunas producciones locales e internacionales que se incorporarán en noviembre a los servicios de Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney +, Paramount +, Mubi y Star+.

1. Berlín. Netflix anunció que a partir del 29 de diciembre llegará a su menú Berlín, un spin-off de la exitosa superproducción española La casa de papel. “La serie narra uno de los robos más extraordinarios del icónico personaje interpretado por Pedro Alonso, que retoma el papel del hedonista y astuto Berlín. Junto a él, su nueva banda: Michelle Jenner (Isabel) interpreta a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa (Fariña) se pone en la piel de Damián, un catedrático filántropo y confidente de Berlín; Begoña Vargas (Bienvenidos a Edén) interpreta a Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite; Julio Peña Fernández (A través de mi ventana) da vida a Roi, el fiel escudero de Berlín; y Joel Sánchez interpreta a Bruce, el implacable hombre de acción en la banda. Itziar Ituño (La casa de papel) y Najwa Nimri (La casa de papel) retoman sus papeles como las policías Raquel Murillo y Alicia Sierra respectivamente”, informó la plataforma en un comunicado en el que informó que la primera temporada de esta nueva propuesta tendrá ocho episodios.

“Sólo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario. Esos son los motores que mueven a Berlín en sus años dorados, cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado como una rata en la Fábrica de la Moneda. Aquí se dedica a preparar uno de sus robos más extraordinarios: hacer desaparecer 44 millones en joyas como si fuera un número de ilusionismo, y para ello cuenta con una de las tres bandas con las que ha robado en su vida”, anticipó Netflix.

La serie Berlín, spin-off de La casa de papel, llegará a Netflix el 29 de diciembre.

2. Indiana Jones y el dial del destino. Luego de su exitoso paso por los cines de todo el mundo, este mes desembarca en Disney + Harrison Ford con su legendario papel. El héroe arqueólogo llega una vez más a las pantallas con la última entrega de la icónica franquicia Indiana Jones con una gran aventura. Junto a Ford actúan Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Karen Allen (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida), John Rhys-Davies (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida), Shaunette Renée Wilson (Pantera Negra) y Mads Mikkelsen (Otra ronda), entre otras figuras destacadas.

El largometraje está dirigido por James Mangold (Contra lo imposible y Logan) y fue escrito por Jez Butterworth & John-Henry Butterworth y David Koepp y James Mangold, quienes tomaron como base los recordados personajes creados por George Lucas y Philip Kaufman. La película, además, tiene como productores ejecutivos a Steven Spielberg y al propio Lucas

La película Indiana Jones y el dial del destino está disponible en Disney+ desde el 1º de diciembre.

3. Thriller 40. Cuarenta años después del lanzamiento de Thriller de Michael Jackson, el álbum más vendido de todos los tiempos en todo el mundo, el director Nelson George lleva mediante este documental a los espectadores al pasado para que experimenten la realización del álbum que batió récords y el lanzamiento de los impactantes videoclips que lo acompañaron. Con imágenes nunca antes vistas y entrevistas exclusivas, Thriller 40 rescata con gran solvencia la creación de un fenómeno global pre-Internet diferente a todo lo conocido.

Entre otras grandes figuras de la música y el entretenimiento, brindan su testimonio a lo largo de este largometraje Usher, Mary J. Blige, Will. I. Am, Mark Ronson, Misty Copeland, Maxwell y John Landis.

El documental Thriller 40 está disponible desde el 2 de diciembre en Paramount+.

4. Los delincuentes. Uno de los grandes estrenos argentinos del año llegará en diciembre al formato hogareño. Se trata de Los delincuentes, la película del cineasta Rodrigo Moreno, que luego de su paso por los cines y por algunos festivales internacionales será incorporada a la plataforma Mubi a partir del 15 de diciembre.

“Morán (Daniel Elías), un empleado bancario de Buenos Aires, idea un plan para liberarse de la monotonía corporativa: robará suficiente dinero para asegurar una modesta jubilación, luego confesará y cumplirá una condena en prisión mientras su compañero de trabajo guarda el dinero. Pronto, bajo la presión de una investigación de la empresa, el cómplice Román (Esteban Bigliardi) se dirige a un remoto rincón rural para ocultar los fondos. Allí se encuentra con una misteriosa mujer que transformará su vida para siempre”, afirma la sinopsis oficial del largometraje, aclamado por la crítica local y también por la internacional.

“Absolutamente distintiva, seductora y fantástica”, señaló el diario británico The Guardian, mientras que la revista Rolling Stone internacional afirmó: “Una de las mejores películas de Cannes”.

La película Los delincuentes, del director argentino Rodrigo Moreno, llega a Mubi el 15 de diciembre.

5. Barbie. “Barbie de Warner Bros. Pictures hará su debut en HBO Max el viernes 15 de diciembre”, anunció en un comunicado la plataforma, que de esta manera agregará a su menú una de las películas más comentadas de los últimos tiempos.

La película de la escritora y directora nominada al Oscar Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird) tiene como protagonistas a Margot Robbie (El escándalo y Yo, Tonya) y Ryan Gosling (La La Land, Blade Runner 2049) como Barbie y Ken. El elenco se completa, entre otros, con America Ferrera (Supertienda, Cómo entrenar a tu dragón), Kate McKinnon (El escándalo, Saturday Night Live), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños, Juno), Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War), Issa Rae (Insecure), Rhea Perlman (Te veré en mis sueños, Matilda) y Will Ferrell.

La película Barbie llegará a HBO Max el 15 de diciembre.

6. The Crown (segunda parte). La serie que recrea la intimidad de la realeza británica llega a su fin. La segunda parte de la sexta temporada se estrena en Netflix el 14 de diciembre. En los capítulos restantes, según adelantó la plataforma en un comunicado, “el príncipe Guillermo, que aún no supera la muerte de su madre, regresa a Eton en medio de una creciente atención por parte de jóvenes admiradoras conmovidas por su difícil situación. La lucha por adaptarse provoca tensiones con su familia, que intenta apoyar al joven heredero para que encuentre su camino en el sistema y en el mundo”.

“Más tarde, cuando el príncipe Guillermo llega a la Universidad de Saint Andrews, el omnipresente conflicto de la vida como funcionario público continúa mientras intenta equilibrar los tradicionales ritos de iniciación de los estudiantes universitarios con las limitaciones de su cargo y la presencia constante de agentes de protección personal. Su perseverancia se pone a prueba cuando se enamora de una de las estudiantes más deseadas del campus: una mujer llamada Kate Middleton”, agregó Netflix.

Sobre los demás protagonistas de la serie, la plataforma brindó algunas pistas: “La princesa Margarita sufre un derrame cerebral y se ve obligada a replantearse su estilo de vida. A medida que su salud sigue empeorando, se encuentra a sí misma volviendo a sus recuerdos, a la noche secreta con su hermana durante la mayor fiesta de la historia: El Día de la Victoria de 1945. Los recuerdos de aquella noche, y lo que le enseñó sobre su hermana mayor, la consolarán en sus últimos días”.

“Con el fallecimiento de su hermana y su madre, su Jubileo de Oro y tras haber aprobado el matrimonio entre el Príncipe Carlos y Camilla, la reina empieza a plantearse su reinado y, en última instancia, su legado. Al acercarse a su novena década, la Reina se ve obligada a profundizar y examinar realmente qué es lo mejor para el futuro de la monarquía”, concluyó.

Los capítulos finales de The Crown estarán disponibles en Netflix a partir del 14 de diciembre.

7. Super Mario Bros: la película. Luego del exitoso estreno mundial en cines, Super Mario Bros: la película llega al streaming este mes a través de HBO Max. Una producción que combina a dos íconos pop del mundo de los videojuegos con el cine de animación.

“Basada en el mundo de los juegos Super Mario de Nintendo, la película cuenta la historia de dos plomeros de Brooklyn que son hermanos y mejores amigos: Mario, el valiente con actitud de ‘vamos allá’, y el siempre ansioso Luigi, que preferiría no ir a ninguna parte. Comenzamos con los hermanos Super Mario lidiando con su negocio de plomería en problemas y terminamos en una aventura vertiginosa a través del Reino Champiñón. A lo largo de su viaje, conocemos a un elenco de personajes familiares y adorables, que finalmente se unen para derrotar al villano hambriento de poder, Bowser Koopa”, detalló la plataforma en un comunicado.

El elenco detrás de los personajes incluye a Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Keegan-Michael Key como Toad, Jack Black como Bowser, Seth Rogen como Donkey Kong, y Fred Armisen como Cranky Kong.

Super Mario Bros: la película está disponible en HBO Max desde el 1º de diciembre.

8. Reacher. Basada en las novelas policiales del escritor Lee Child, esta exitosa serie que tiene a Jack Reacher como protagonista vuelve con su segunda temporada. “Después de la asombrosa respuesta a la primera temporada, la nueva entrega tiene riesgos más altos, con acción y crímenes aún mayores. La temporada de ocho episodios se lanzará semanalmente, los primeros tres episodios se estrenarán el 15 de diciembre y los episodios posteriores se lanzarán todos los viernes hasta el 19 de enero de 2024”, informó en un comunicado Amazon Prime Video.

“La segunda temporada de Reacher comienza cuando el veterano investigador de la policía militar, Jack Reacher, recibe un mensaje codificado de que los miembros de su antigua unidad del ejército estadounidense, la 110 MP Investigaciones Especiales, están siendo asesinados misteriosa y brutalmente uno por uno”, agregó la plataforma.

Basada en la novela Bad Luck and Trouble, el undécimo libro de la globalmente exitosa serie de Lee Child, la segunda temporada de Reacher está protagonizada por Alan Ritchson en el papel principal de Jack Reacher. El elenco, entre otros grandes nombres, lo completan Maria Sten, Serinda Swan y Shaun Sipos como miembros clave del MP 110, Unidad de Investigaciones Especiales.

La segunda temporada de Reacher estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 15 de diciembre.

9. Conversaciones sobre el odio. Lanzada en 2022 y dirigida por la argentina Vera Fogwill, esta película narra en tiempo real el último encuentro entre dos mujeres que supieron ser amigas. Se trata de una suerte de thriller psicológico que cruza a Débora (Cecilia Roth), una representante de artistas manipuladora y cruel por momentos, con Déborah (Maricel Álvarez), una actriz seria que no logra despegar en su carrera. Las dos trabajaron juntas hasta que una pelea las separó. A lo largo del largometraje, se irán desandando los conflictos en una conversación descarnada donde discutirán sobre la maternidad, la amistad y la enfermedad.

La película Conversaciones sobre el odio, de Vera Fogwill, estará disponible en Star+ a partir del 22 de diciembre.

10. La calle de la Navidad. Eddie Murphy protagoniza esta comedia navideña de aventuras que lanza Amazon Prime Video este mes. El actor encarna a Chris, un hombre que tiene la misión de ganar el concurso anual de decoración navideña de su vecindario. Sin darse cuenta, Chris hace un trato con una traviesa elfa llamada Pepper (Jillian Bell) para mejorar sus posibilidades de ganar, ella lanza un hechizo mágico que da vida a los 12 días de Navidad y causa estragos en toda la ciudad.

A riesgo de arruinar las vacaciones de su familia, Chris, su esposa Carol (Tracee Ellis Ross) y sus tres hijos deben correr contra el reloj para romper el hechizo de Pepper, luchar contra personajes retorcidos y mágicos y salvar la Navidad para todos.

La calle de la Navidad está disponible en Amazon Prime Video desde el 1º de diciembre.

11. Una Navidad para C.H.U.E.C.O. “El 15 de diciembre llega a Disney+ Una Navidad para C.H.U.E.C.O., una nueva historia con espíritu festivo protagonizada por Darío Barassi (Juan), Consuelo Duval (Amanda) y Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán en la voz de Chueco”, adelantó la plataforma sobre este especial navideño de la sitcom que lanzó este año con gran éxito.

Según informó Disney, en este capítulo “Chueco descubre que Juan y los chicos no celebran la Navidad”.

“Tras la muerte de Lorena el espíritu navideño de aquella casa se esfumó. Chueco se propone que la familia recupere la ilusión y decora la casa con adornos navideños, incluso le pide a Santa Claus que les traiga regalos nuevamente, pero sus esfuerzos son en vano. Lo que Chueco no sospecha es que Amanda es su mejor aliada para traer de vuelta el espíritu de la Navidad”, agregó.

El capítulo especial Una navidad para C.H.U.E.C.O. estará disponible en Disney+ a partir del 15 de diciembre.

AL