Series y películas que llegan al streaming en febrero: Robert De Niro, regreso esperado y nueva temporada de ‘Envidiosa’

Para febrero, el streaming promete renovarse con series, películas, producciones de animación y documentales. Entre lo más destacado, se encuentra la llegada de Robert De Niro a una de las mayores apuestas de Netflix para 2025: un thriller político que lleva como título Día cero. El resto de los servicios de pago no se quedan atrás: vuelve The White Lotus a Max con nuevo elenco y nuevas locaciones, Disney lanza la temporada 36 de Los Simpson y Prime Video ofrecerá una nueva entrega de su ya emblemático Reacher.

A continuación, un repaso por los principales lanzamientos del streaming para febrero y dónde se pueden ver.

1. Día cero. Con seis episodios de una hora de duración, esta miniserie es una de las mayores apuestas del año en el universo de las plataformas y llegará a la pantalla de Netflix el 20 de febrero.

“Día cero es una miniserie protagonizada por Robert De Niro como el respetado ex Presidente de los Estados Unidos George Mullen, quien, como jefe de la Comisión Día cero, está a cargo de encontrar a los responsables de un devastador ataque cibernético que ha causado caos en todo el país y miles de muertes. A medida que la desinformación se propaga y la ambición personal de los grupos de poder en la tecnología, Wall Street y el gobierno colisiona, la búsqueda implacable de la verdad de Mullen lo obliga a confrontar sus propios secretos oscuros, mientras arriesga todo lo que más le importa”, informó la empresa en un comunicado.

“El productor ejecutivo y protagonista, Robert De Niro, encabeza un elenco estelar que incluye a Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine y Angela Bassett, entre otros. Día cero fue creada y producida por Eric Newman (Griselda, Narcos) junto con el cocreador y productor ejecutivo Noah Oppenheim y el productor ejecutivo Mike Schmidt”, agregó Netflix.

La miniserie Día cero se podrá ver en Netflix a partir del 20 de febrero.

2. The White Lotus. “Creada por Mike White, esta temporada constará de ocho episodios y se estrenará el domingo 16 de febrero de 2025 a las 23.00 en HBO y Max”, informó en un comunicado la plataforma sobre una de las series más esperadas.

Una vez más, como ocurría en las otras temporadas, la acción tendrá lugar en un exclusivo resort. Esta vez el destino elegido es Tailandia y desde allí se contarán las vivencias “de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana”, tal como aseguró Max.

“El elenco de esta temporada está encabezado por Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong y Aimee Lou Wood. El reparto adicional incluye a Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly, y Shalini Peiris”, agregó la plataforma.

La tercera temporada de la serie The White Lotus podrá verse en Max a partir del 16 de febrero.

3. Envidiosa. “El final de la primera temporada de Envidiosa dejó a Vicky (Griselda Siciliani) frente a un dilema: elegir entre Matías (Esteban Lamothe), su nuevo amor, y Dani (Martín Garabal), su ex decidido a recuperarla a cualquier costo.En esta segunda temporada, Vicky se encuentra tironeada entre dos caminos posibles: casarse y construir un proyecto de familia con Dani, o permitirse explorar un vínculo con Matías. Por momentos esa vida de country con la que tanto soñó ya no le parece tan atractiva, pero el deseo que le despierta la posibilidad de un nuevo amor, la aterra. Más neurótica y brotada que nunca, empieza a ir y venir entre ambos mundos sin querer soltar ninguno de los dos. Desesperada, deberá tomar una decisión y enfrentarse a las consecuencias”, informó Netflix sobre el regreso de la tira argentina Envidiosa, que volverá a las pantallas a partir del 5 de febrero.

“El elenco lo completan Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Martín Garabal, Débora Nishimoto y la participación de Lorena Vega. Con Susana Pampín, Leonora Balcarce, Adrián Lakerman y Carla Pandolfi. En esta segunda temporada se suman Gloria Carrá, Agustina Suásquita (Papry) y José El Purre Giménez Zapiola”, agregaron desde la plataforma.

La segunda temporada de Envidiosa estará disponible en Netflix a partir del 5 de febrero.

4. Reacher. “La nueva temporada de ocho episodios se estrenará semanalmente exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, comenzando con los tres primeros episodios el 20 de febrero, y con nuevos episodios cada jueves hasta el 27 de marzo de 2025”, anunció la plataforma en un comunicado, sobre el regreso de Reacher, esta serie muy esperada que llegará este mes con su tercera entrega.

“Basada en la novela Persuader de Lee Child, en la tercera temporada de esta serie llena de acción, Reacher se adentra en el oscuro corazón de una vasta organización criminal mientras intenta rescatar a un informante encubierto de la DEA a quien se le está acabando el tiempo. Allí, descubre un mundo de secretos y violencia, a la vez que enfrenta asuntos de su propio pasado aún pendientes”, adelantaron los productores.

La tercera temporada de Reacher está protagonizada por Alan Ritchson en el papel de Jack Reacher y Maria Sten retomando su papel como Frances Neagley. Según anticiparon desde Prime Video, se sumarán al elenco esta temporada “Anthony Michael Hall como Zachary Beck, Sonya Cassidy como Susan Duffy, Brian Tee como Quinn, Johnny Berchtold como Richard Beck, Robert Montesinos como Guillermo Villanueva, Olivier Richters como Paulie, y Daniel David Stewart como Steven Elliot”.

La tercera temporada de la serie Reacher estará disponible en Prime Video a partir del 20 de febrero.

5. El abismo secreto. “Dos agentes bien calificados (Miles Teller y Anya Taylor-Joy) reciben la misión de ocupar posiciones en un gran desfiladero de alto secreto que protege el mundo de la maldad desconocida y misteriosa que habita en su interior. Un vínculo los une en su alejada vigilancia de un enemigo invisible. Cuando por fin conocen el enigma de esa amenaza cataclísmica para la humanidad, tendrán que trabajar juntos en un combate que los pondrá a prueba física y mentalmente para evitar que la amenaza escape del desfiladero”, informó Apple TV+ sobre esta película, que llegará a su menú a partir del 14 de febrero.

La película El abismo secreto, con Miles Teller y Anya Taylor-Joy, llega a Apple TV+ el 14 de febrero.

6. Espartanos, una historia real. “El 19 de febrero estrena exclusivamente en Disney+ esta nueva serie dramática basada en hechos reales que narra la historia del primer equipo de rugby carcelario de Argentina creado en 2009 dentro de una cárcel por el abogado penalista y exjugador de rugby Eduardo ‘Coco’ Oderigo, para que los reclusos puedan entrenar y adquirir valores en el deporte buscando su reinserción social”, adelantó la plataforma en un comunicado.

La nueva producción está protagonizada por Guillermo Pfening (Eduardo ‘Coco’ Oderigo), Pablo Rago (Varela), Lautaro Zera (Tomi) y cuenta con la actuación especial de Jorge Suárez (Vargas) y con la participación especial de Juana Viale (María Laura), Carla Pandolfi (Male Oderigo) y Valentín Villafañe (Colli).

“Completan el elenco de la nueva serie los exjugadores del seleccionado nacional de rugby de Argentina (Los Pumas) Juan Leguizamón (Tatú) y Javier Ortega Desio (Bebe), el cantante y rapero G Sony (Mamut) y el actor Lautaro Delgado Tymruk (Castilla)”, informaron desde Disney+.

“Espartanos, una historia real sigue a Coco, secretario de un juzgado penal y exjugador de rugby que, después de ver con sus propios ojos la realidad de las cárceles argentinas, decide entrenar a un grupo de presos de la Unidad 48 de un penal de la provincia de Buenos Aires y, sin planearlo, funda Espartanos, el primer equipo de rugby carcelario. Sin embargo, no todo es tan sencillo. En el camino a convertir a un grupo de convictos y marginados en un equipo deportivo con posibilidades de reinserción en la sociedad, Coco debe enfrentar el prejuicio de su propio entorno, los problemas de sus jugadores y, sobre todo, los obstáculos del sistema penitenciario”, señala la sinopsis oficial de la serie, que está compuesta por ocho episodios de 35 minutos.

La serie Espartanos, una historia real se podrá ver por Disney+ a partir del 19 de febrero.

7. Invincible. A partir del 6 de febrero llega a la pantalla de Amazon Prime Video una nueva temporada de esta producción de animación.

“Basada en los cómics de Robert Kirkman, esta serie sigue a Mark Grayson, un joven de 17 años que hereda los poderes de su padre, mientras lucha por ser el mayor defensor de la Tierra. Pero proteger a los suyos será más desafiante de lo que jamás imaginó”, señalaron desde la plataforma en un comunicado.

La nueva temporada de la serie animada Invincible se podrá ver por Amazon Prime Video a partir del 6 de febrero.

8. Los Simpson. Con once nuevos episodios, se estrenará a partir del 26 de febrero a través de Disney+ la temporada 36 de Los Simpson, un clásico de la televisión global.

“Los Simpson está protagonizada por la familia homónima que vive en Springfield, pueblo estadounidense del que nunca se conoce la ubicación geográfica precisa. El padre de la familia Simpson, Homero, trabaja en la planta nuclear y no es el típico padre de familia: aunque tiene las mejores intenciones, no siempre bastan. La familia incluye a la amorosa matriarca de pelo azul Marge, al hijo problemático Bart, a la hija sobresaliente Lisa y a la bebé Maggie”, señala la sinopsis oficial de Disney.

La temporada 36 de Los Simpson llegará a Disney+ a partir del 26 de febrero.

9. Queer. “Después de su paso por cines, llega a MUBI la audaz adaptación de Luca Guadagnino de la novela de William Burroughs. Queer, con un elenco que incluye a Daniel Craig y Drew Starkey, explora los límites del amor, la identidad y el deseo en un relato sensual y visualmente impactante, con música de Trent Reznor y Atticus Ross”, anunció la plataforma sobre este lanzamiento exclusivo que está disponible desde comienzos de febrero en su menú.

La película Queer, de Luca Guadagnino, se puede ver desde el 1 de febrero en Mubi.

10. 9-1-1. “Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear reimaginan el drama procedimental con 9-1-1. La serie explora las experiencias de alta presión de las primeras personas en intervenir en casos de emergencia (incluyendo oficiales de policía, bomberos y operadores de despacho) y que son empujadas a las situaciones más aterradoras, impactantes y desgarradoras”, adelantó Disney+ sobre esta serie, que llegará a su menú a partir del 5 de febrero.

“Estos socorristas de emergencias deben intentar equilibrar entre la salvación de aquellos que son más vulnerables y la resolución de los problemas de sus propias vidas. La serie está protagonizada por Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Ryan Guzman y Gavin McHugh”, detallaron desde la plataforma en un comunicado.

La serie 9-1-1 llegará a Disney+ a partir del 5 de febrero.

11. Caída de un ícono: P. Diddy. “A lo largo de cuatro episodios, esta serie documental presenta testimonios inéditos sobre las acusaciones de comportamiento violento y actividades ilegales que rodean al magnate de la música”, informó la plataforma Max sobre este lanzamiento que indaga en las investigaciones alrededor de la figura de Sean Combs, conocido como Diddy.

El documental, según los productores, “abarca décadas de denuncias, desde quienes presenciaron supuestas acciones al inicio de su carrera hasta aquellos que convivieron con la estrella en el auge de su poder e influencia”.

“La serie reúne más de 30 entrevistas, incluyendo acusadores, examigos, colegas y empleados, además de personas que están compartiendo públicamente por primera vez sus experiencias con el magnate de la música.A través de estas entrevistas y un vasto archivo de imágenes inéditas, el documental ofrece un retrato profundo y personal de un hombre que habría utilizado su enorme poder para ocultar, durante décadas, un patrón de abusos y violencia que dejó tras de sí un rastro de dolor y sufrimiento sin precedentes”, informó Max.

Caída de un ícono: P. Diddy está disponible en Max desde el 1 de febrero.

12. Mil golpes. “Esta serie está inspirada en las historias reales de un grupo de personajes que luchan por sobrevivir en la brutal zona East End de Londres en la década de 1880. Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) y Alec Munroe (Francis Lovehall), se ven arrastrados al submundo criminal de la creciente escena de boxeo a puño limpio de Londres. A medida que Hezekiah encuentra fortuna y fama a través del arte del pugilismo, atrae la atención de la infame Reina de los Cuarenta Elefantes, Mary Carr (Erin Doherty), quien empieza a explotar sus talentos para expandir su imperio criminal. Mientras tanto, el amenazante y autoproclamado emperador del mundo del boxeo del East End, Sugar Goodson (Stephen Graham), decide destruir a Hezekiah, cuyas ambiciones de pelear en el West End amenazan todo lo que él ha construido. Lo que sigue es una batalla entre el viejo mundo y el nuevo”, informó Disney+ sobre esta superproducción, que llegará a las pantallas a partir del 21 de febrero.

Mil golpes se podrá ver por Disney+ a partir del 21 de febrero.

13. Matt and Mara. “Como parte de nuestro especial de febrero ‘¿Me quiere? ¿No me quiere?’ llega Matt and Mara, del aclamado Kazik Radwanski (Anne at 13,000 ft), una película que explora la conexión compleja entre una profesora de escritura creativa y un autor carismático, atrapados entre la amistad y el deseo. Con actuaciones destacadas de Deragh Campbell y Matt Johnson, una íntima historia que cuestiona la plenitud creativa y el dejar ir.”, informó Mubi sobre este largometraje, que llegó a su plataforma el 1 de febrero.

La película Matt and Mara está disponible en Mubi a partir del 1 de febrero.

14. Cóyotl, héroe y bestia. “Esta serie mexicana mezcla acción, fantasía y misticismo en una historia que promete cautivar al público con una visión única de lo que es un héroe mexicano”, informó la plataforma Max sobre esta producción que aterrizará en su servicio a partir del 27 de febrero.

“Cóyotl, héroe y bestia sigue la historia de Lupe, un joven que aceptará el destino que le deparan sus orígenes para convertirse en un hombre-bestia, el Cóyotl, arriesgando su vida para luchar contra el crimen organizado que amenaza la paz de su pueblo y su gente. En una épica lucha entre el bien y el mal, Lupe deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar sin perder su humanidad”, apuntaron desde la plataforma en un comunicado y agregaron: “Con paisajes deslumbrantes del norte del país y una atmósfera cargada de misticismo, óyotl, héroe y bestia nos adentra a una historia contemporánea en la frontera entre México y Estados Unidos, donde la violencia y el crimen organizado se presenta desde una perspectiva diferente: ahora son ellos quienes tienen miedo”.

La serie Cóyotl, héroe y bestia se podrá ver en Max a partir del 27 de febrero.

15. Cobra Kai. “La más grande saga del karate llega a su fin. La parte 3 de la sexta temporada de Cobra Kai se estrena globalmente el 13 de febrero. Después de los inesperados sucesos del Sekai Taikai, Miyagi‑Do y Cobra Kai deben reconciliarse con su pasado para enfrentarse a un futuro incierto, dentro y fuera del dojo. Casi 40 años después del torneo de karate All Valley de 1984, llega el momento decisivo”, informó Netflix en un comunicado.

De esta manera, llegará el final de una de las series más populares de la plataforma, que podrá verse a partir del 13 de este mes.

La última parte de la serie Cobra Kai se verá por Netflix a partir del 13 de febrero.

AL/JJD