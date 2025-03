Series y películas que llegan al streaming en marzo: el Clan Manson, Nicole Kidman y lo mejor de Lucía Seles

Marzo promete historias de alto impacto, series con la presencia de grandes figuras como Nicole Kidman, el regreso de producciones muy esperadas y más de una sorpresa. Las principales plataformas de streaming anunciaron para este mes documentales, películas, unitarios y series de ficción que renovarán sus pantallas.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados que ofrecerán Netflix, Amazon Prime Video, Max, Disney+, Paramount+ y Mubi.

1. Caos: Los crímenes de Manson. “En 1969, seguidores de Charles Manson asesinaron a 7 personas. Este documental explora una conspiración de control mental, experimentos y asesinatos”, adelantó Netflix sobre esta flamante producción documental que está dirigida por Errol Morris.

El destacado director “destapa una red de conspiraciones y oscuros vínculos entre la CIA, el LSD, Jack Ruby, la familia Manson y Vincent Bugliosi, y que cuestiona la versión oficial de los crímenes más infames de la década de los años 60”, informó la plataforma.

El documental Caos: Los crímenes de Manson está disponible en Netflix desde el 7 de marzo.

2. La rueda del tiempo. “En un mundo épico donde sólo ciertas mujeres acceden a la magia, Moiraine, miembro de las Aes Sedai, emprende un peligroso viaje con cinco jóvenes, uno de ellos destinado a ser el Dragón Renacido, capaz de salvar o destruir a la humanidad”, informó Amazon Prime Video sobre el regreso de esta serie muy esperada que desembarcará con su tercera temporada a partir del 13 de marzo.

Basada en la exitosa y épica serie de libros de fantasía de Robert Jordan, la serie es una coproducción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios. Según adelantó la plataforma, en esta nueva entrega “la poderosa Aes Sedai, Moiraine Damodred (Rosamund Pike), está atormentada por sus visiones del futuro, mientras Rand al’Thor (Josha Stradowski) lucha por cumplir su destino como el Dragón Renacido; ¿elegirá la Luz o dejará que la Oscuridad lo consuma?”.

“La historia de la tercera temporada se basa principalmente en el cuarto libro de la saga de Jordan, El Ascenso de la Sombra, uno de los favoritos de los fans. Esta temporada transportará a los espectadores a nuevas regiones y ciudades del continente ficticio de las Tierras Occidentales, incluyendo los vastos desiertos del Yermo de Aiel, la intoxicante y peligrosa ciudad portuaria de Tanchico y la enigmática ciudad ancestral de Rhuidean, oculta entre la niebla, donde Rand y Moiraine vivirán revelaciones que cambiarán sus vidas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Dos Ríos, la pequeña ciudad natal de Rand, su amigo de la infancia, Perrin Aybara (Marcus Rutherford), también emprenderá un viaje personal que lo transformará para siempre”, agregaron en un comunicado.

La nueva temporada de la serie “se estrenará con los primeros tres episodios, y posteriormente se lanzará un episodio nuevo cada semana hasta el impactante final de la temporada el 17 de abril de 2025”, detalló Amazon Prime Video.

La tercera temporada de La rueda del tiempo estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 13 de marzo.

3. Daredevil: Born Again. “En Daredevil: Born Again de Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado no vidente con habilidades potenciadas lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete de abogados, mientras que el exjefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York”, informó Disney+ sobre esta serie, uno de sus lanzamientos más destacados del mes.

“Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en un inevitable camino de colisión. La serie también está protagonizada por Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer y Jon Bernthal”, agregó la plataforma.

El estreno de los primeros dos capítulos fue el 4 de marzo y luego llegará un nuevo episodio todos los martes.

La serie Daredevil: Born Again está disponible en Disney+ desde el 4 de marzo.

4. Selección de Lucía Seles. Lucía Seles es una de las artistas más misteriosas, radicales y singulares de los últimos tiempos en la escena argentina. Performer, se destacó en los últimos años en teatro y también en cine. Este mes la plataforma Mubi le dedica una retrospectiva de obras llamada Pentalogía Inconclusa del Odio.

“En 2022, Seles dio un salto en la escena cinematográfica argentina, destacándose por una narrativa que fusiona comedia y tragedia, mientras explora las complejidades de la vida urbana y las relaciones humanas. Pentalogía Inconclusa del Odio: Películas de Lucía Seles es una colección de cinco películas que encapsulan su estilo irreverente y experimental”, informó la plataforma en un comunicado.

Las películas elegidas son Smog en tu corazón, Saturday Disorders (ambas disponibles desde el 7 de marzo), Weak Rangers (a partir del 9 de marzo), Terminal Young y Fire Supply (desde el 14 de marzo).

El ciclo de películas dedicado a la obra de Lucía Seles está disponible en Mubi.

5. Adolescencia. “El mundo de la familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por asesinar a un compañero de escuela. Los cargos contra su hijo los obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre”, señala la escueta sinopsis oficial de esta miniserie de cuatro episodios de origen británico que podrá verse por Netflix a partir del 13 de marzo. Del elenco forman parte Stephen Graham, Ashley Walters y Erin Doherty.

La miniserie Adolescencia estará disponible en Netflix a partir del 13 de marzo.

6. Bateau Mouche: el naufragio de la justicia. Esta serie documental de true crime “retrata una de las mayores tragedias marítimas de la historia de Brasil, ocurrida en la víspera de Año Nuevo de 1988, en Río de Janeiro”, informó la plataforma Max sobre su flamante lanzamiento, que se podrá ver a partir del 18 de marzo.

“En el tráiler, el público se transporta al fatídico amanecer en la Bahía de Guanabara y los días posteriores a la tragedia, reviviendo los acontecimientos a través de imágenes de archivo, recreaciones detalladas y testimonios exclusivos. Entre los entrevistados están Fátima Bernardes, Malu Mader y Bernardo Amaral, hijo de la actriz Yara Amaral, una de las 55 víctimas del naufragio que conmocionó al país”, detalló la plataforma.

Dirigida y producida por Tatiana Issa y Guto Barra, la serie documental contará con tres episodios de 60 minutos, estrenados todos los martes en el canal HBO y en la plataforma de streaming Max.

Bateau Mouche: el naufragio de la justicia se podrá ver a partir del 18 de marzo por Max y el canal HBO.

7. Holland. Desde el 27 de marzo estará disponible en Amazon Prime Video este inquietante largometraje que tiene como figura destacada del elenco a la actriz Nicole Kidman.

“En este thriller, Nancy Vandergroot (Nicole Kidman), profesora y ama de casa, ve cómo su vida perfecta se comienza a desmoronar en Holland, Michigan. Junto a su colega (Gael García Bernal), descubre que nada en sus vidas es lo que parece”, detalló la plataforma en un comunicado.

La película Holland estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 27 de marzo.

8. Good American Family. “Narrado desde múltiples puntos de vista, como un medio para explorar cuestiones de perspectiva, prejuicios y trauma, este cautivador drama está inspirado en las inquietantes historias que rodean a una pareja del Medio Oeste norteamericano que adopta a una niña. Sin embargo, a medida que la crían junto a sus tres hijos biológicos, surge un enigma en torno a su edad y su pasado, y poco a poco comienzan a sospechar que tal vez no sea quien dice ser. Good American Family está protagonizada por Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Reid y cuenta con Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue y Jenny O’Hara como estrellas invitadas”, adelantó en un comunicado Disney+ sobre esta serie, que se podrá ver a partir del 19 de marzo. La plataforma lanzará dos episodios y luego irá estrenando capítulos todos los miércoles.

La serie Good American Family se podrá ver por Disney+ a partir del 19 de marzo.

9. Tom Petty: Heartbreakers Beach Party Extended. A partir del 11 de marzo llega a la plataforma Paramount+ este registro único que estuvo perdido y fue recuperado.

“Después de más de 40 años, se han encontrado y remasterizado los rollos de 16 mm perdidos del documental de Tom Petty and the Heartbreakers Heartbreakers Beach Party. Dirigida por Cameron Crowe, la película captura el recorrido de la banda en 1982-1983 mientras terminaban, promocionaban y realizaban una gira de su álbum Long After Dark”, señala la sinopsis oficial de esta producción que incluye imágenes emitidas originalmente por MTV en 1983.

Tom Petty: Heartbreakers Beach Party Extended estará disponible en Paramount+ a partir del 11 de marzo.

10. Atrapados. Netflix anunció que el 26 de marzo estará disponible en su menú esta nueva miniserie de seis episodios hecha en Argentina basada en la novela de Harlan Coben y filmada en San Carlos de Bariloche.

“El thriller cuenta la historia de una periodista reconocida por atrapar criminales, quien investiga la desaparición de una joven y, durante su búsqueda, desentraña misterios y sospechosos que se entrelazan”, detalló la plataforma. Dirigida por Miguel Cohan y Hernán Goldfrid, con producción de Vanessa Ragone, de Haddock Films Atrapados está protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann, con la participación especial de Matías Recalt. Completan el elenco Fernán Mirás, Mike Amigorena y Carmela Rivero, informó Netflix.

La miniserie Atrapados llegará a Netflix el 26 de marzo.

11. Escapada de espanto. “Protagonizada por Nik Dodani, Brandon Flynn, Brian Cox, Edie Falco, Lisa Kudrow, Dean Norris, Parker Posey y Vivian Bang, se estrena el jueves 13 de marzo”, informó Max sobre este largometraje, que es una producción original de la plataforma.

“Esta comedia sigue a la joven pareja Rohan y Josh mientras organizan un fin de semana perfecto en el campo para presentar a sus padres. Pero, a medida que aumentan las tensiones entre los tradicionales Sharon y Frank y los relajados Liddy y Cliff, ambas familias descubren que la casa – administrada por la excéntrica Brenda – está habitada por un poltergeist de 400 años. Cuando uno de los padres termina completamente poseído, Rohan, Josh y su entrometida mejor amiga Sara deberán unir fuerzas para salvar a sus familias y derrotar a la entidad maligna de una vez por todas”, detallaron desde Max.

El elenco incluye a Nik Dodani (Rohan), Brandon Flynn (Josh), Brian Cox (Frank), Edie Falco (Sharon), Lisa Kudrow (Liddy), Dean Norris (Cliff), Parker Posey (Brenda), Vivian Bang (Sara), entre otros.

La película Escapada de espanto estará disponible en Max a partir del 13 de marzo.

12. Una muerte silenciosa. “En Una muerte silenciosa, Octavio (Joaquín Furriel), un guía de caza del sur argentino lucha desesperadamente para esclarecer la muerte de su sobrina Sofía (Sol Wainer), quien fue descubierta con un disparo en el coto de caza donde trabajaba. La tragedia ocurre tras una noche fría y enigmática en la que, mientras Octavio y Klaus (Alejandro Awada), un poderoso terrateniente muy cercano a él, comparten unas copas, los adolescentes Sofía, Julio (Gonzalo Garrido) y Max (Ramiro Pintor) se adentran en el bosque. Un disparo irrumpe en la oscuridad, desatando un enigma que sacude a todo el pueblo”, señala la sinopsis oficial de esta película argentina, disponible en Disney+ desde el 5 de marzo.

La película Una muerte silenciosa está disponible en Disney+ desde el 5 de marzo.

