¿En qué sociedad vivimos?, un ciclo virtual con Eva Illouz como primera invitada

Esplendor y miseria de las democracias sanitarias en la pandemia global será el eje del primer encuentro del ciclo virtual. La apertura estará a cargo de Eva Illouz. La fecha es el 1 de septiembre a las 12 y solo se requiere inscripción previa. Así la socióloga francesa abrirá el debate de una conversación de cuatro conferencias de relevantes figuras de las ciencias sociales de Francia. Además de Illouz disertarán Francois Dubet, Marion Fourcade y Didier Fassin. El objetivo central es preguntar sobre la vida colectiva existente, cuando sus cimientos parecen conmovidos por un acontecimiento global como es la pandemia Covid-19.

Desde miradas originales, basadas en amplias y reconocidas trayectorias académicas, expresando ideas con una fuerte resonancia en los debates públicos, Illouz, Dubet, Fourcade y Fassin trazaran los grandes dilemas, conflictos y enigmas que encierra el vivir juntos cuando la peste, pero también las desigualdades, las exclusiones, las discriminaciones y las violencias reglan los intercambios económicos, políticos, culturales, étnicos y amorosos. Preguntarnos ¿en qué sociedad vivimos? es una invitación a explorar los laberintos que nos animaremos a recorrer a lo largo de este ciclo.

El primer encuentro será el miércoles se titula Esplendor y Miseria de las Democracias Sanitarias y a Illouz la presentará Ariel Wilkis, Decano Escuela IDAES.

Eva Illouz estudió literatura y sociología en la Universidad de París X-Nanterre y realizó un master en comunicaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Se doctoró en comunicación en la Annenberg School of Communication de la Universidad de Pennsylvania. Sus principales áreas de investigación comprenden la historia de la vida emocional, la teoría crítica aplicada al arte y a la cultura popular, el significado moral de la Modernidad y el impacto del capitalismo sobre la esfera cultural. Sus obras han sido traducidas a numerosas lenguas. El consumo de la utopía romántica (editado por Katz en 2009) y Oprah Winfrey and the glamour of misery: An essay on popular culture fueron premiadas por la American Sociological Association

La conversación será en inglés (idioma original) y con traducción simultánea al español vía Zoom y por Facebook/IDAES.

La inscripción previa es en https://fundacionmedife.com.ar/DemocraciasSanitarias . El ciclo continuará con las conversaciones de François Dubet el 6 de octubre; Marion Fourcade, el 3 de noviembre y Didier Fassin, el 1 de diciembre.

¿En qué sociedad vivimos? es organizado por el Instituto Francés de Argentina, Fundación Medifé, IDAES (Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales) de la Universidad de San Martín y la Editorial Siglo XXI, con el apoyo de Katz Editores y ElDiarioAR. Todas las actividades son abiertas y gratuitas con inscripción previa.

PP