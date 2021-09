Alfaro: "Tenemos los puntos que habíamos proyectado"

El DT de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró que su equipo, tercero en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, tiene "los puntos proyectados" antes del inicio de la competencia y prometió que jugarán "de igual a igual" contra Uruguay, el jueves en Montevideo, por la décima fecha.

"Tengo una proyección de puntos hecha. Los puntos que tenía en expectativa para esta base ya los cumplimos. Y si tengo seis puntos para la próxima triple fecha, y si seguimos cumpliendo las pautas, vamos a terminar donde queremos que es entre los cinco primeros de la clasificación a Qatar“, dijo el técnico.

Ecuador, que viene de empatar sin goles ante Chile en la altura de Quito, suma 13 puntos y está tercero, detrás del líder Brasil (21) y el escolta Argentina (15), ambos con un partido menos.

"Vamos construyendo una identidad y si me preguntan si me siento menos que Chile, que Uruguay, que Argentina o que Brasil, respondo que no me siento menos que nadie. Mientras yo tenga estos muchachos convencidos les aseguro que Ecuador va a pelear contra cualquiera, de igual a igual”, añadió.

“A veces nos tocará ganar, nos tocará empatar o perder pero nuestra entrega va a estar fuera de discusión", enfatizó hoy, antes del viaje de la delegación ecuatoriana a Montevideo.

Finalmente, y sobre su rival del jueves, Alfaro dijo: "Uruguay tiene una idea afianzada desde hace muchísimo tiempo por el ‘Maestro’ (Óscar) Tabárez y tiene una generación de jugadores nueva que se está adaptando a un proceso de selección, pero que ya tiene un proceso adquirido, un sello firme. Entonces, los jugadores llegan y ya tienen un proceso que saben cuál es”.

Ecuador visitará a Uruguay (cuarto en la tabla de las Eliminatorias con 12 unidades) el jueves en el estadio Centenario a partir de las 19.30, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.