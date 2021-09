América MG, con el debut de Mauro Zárate, superó a Paranaense en Brasil

(Agrega información)

América Mineiro, con el debut del delantero argentino Mauro Zárate, superó esta tarde a Atlético Paranense por 2 a 0 en Belo Horizonte, en la apertura de la vigésima fecha del torneo de la liga brasileña, más conocido como Brasileirao.

Zárate, iniciado en Vélez Sarsfield y que en junio pasado se alejó de Boca Juniors, a fin de agosto acordó su vinculo con el club de la región de Minas Gerais, haciendo hoy su presentación oficial al ingresar a los 19 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Ribamar.

Su ingresó aportó para que América cerrara la victoria por medio de Lucas Kal, a los 25 minutos del complemento, luego de que Felipe Azevedo lo pusiera en ventaja a poco de iniciado el mismo, según el sitio Flashscore.

En el segundo turno, Cuiabá venció a Juventude por 2 a 1, en condición de visitante y concluyendo con un jugador menos por la expulsión de Clayson.

El defensor colombiano Juan Quintero, del equipo local, al vencer su propia valla abrió la cuenta para el vencedor, que aumentó por medio de Jenilson; para Juventude descontó Guilherme Castilho.

En la continuidad de la jornada, Chapecoense dio vuelta la historia sobre el final para imponerse de visitante por 2 a 1 frente a Bragantino, que ofreció concurso al volante Tomás Cuello (ex Atlético Tucuman).

Marcaron para el vencedor Mike (33m. ST) y Anselmo Ramón (45+5m. ST), este último cuando el local se quedó con un hombre menos 4 minutos antes por la expulsión de Artur, quien había señalado la apertura (38m. PT), de tiro penal.

La velada culminó con la presentación de Bahía, conducido por el DT argentino Diego Dabove, en su visita a Vila Belmiro donde igualó con Santos sin abrir el marcador.

El conjunto visitante presentó la participación titular del zaguero Germán Conte (ex Colón de Santa Fe), el volante Lucas Mugni (también ex Colón y Lanús); y el mediocampista Eugenio Isnaldo (ex Newell's Old Boys y Defensa y Justicia). En el local lo hizo el volante uruguayo Carlos Sánchez (con paso por River Plate y Godoy Cruz).

La fecha seguirá mañana con el destacado encuentro entre Fortaleza, del DT Juan Pablo Vojvoda, tercero con 33 puntos, recibiendo al líder Atl. Mineiro (39).

Además, jugarán Gremio-Ceará; Palmeiras-Flamengo; Goianiense-Corinthians; y Fluminense-San Pablo, el equipo a cargo de Hernán Crespo. Y se cierra el lunes con Sport Recife-Internacional.

Principales posiciones: Atl. Mineiro, 39; Palmeiras, 35; Fortaleza, 33; Bragantino, 32; Flamengo; 31; Corinthians, 28; Cuiabá, 27; Goianiense y Fluminense, 25; Paranaense y Ceará, 24; Internacional, 23.