Argentino Barrales marca en la Superliga de Grecia

El delantero argentino Jerónimo Barrales convirtió hoy uno de los goles con los cuales su equipo, Asteras Trípolis, venció a Panathinaikos, por 2-1, en uno de los adelantos de la fecha 7 de la Superliga de fútbol de Grecia.

El atacante bonaerense, de 34 años, conquistó la primera cifra, mediante un tiro penal, a los 33 minutos de la primera etapa.

De esta manera, el exjugador de Banfield y Huracán, entre otros clubes, sumó su segunda anotación en la temporada, porque venía de gritar el único gol de la victoria 1-0 sobre Apollon Smirnis, durante el pasado fin de semana.

En Asteras Trípolis también se desempeñaron el marcador lateral Federico Alvarez (ex Quilmes), el volante mendocino Juan Munafó y el mediocampista rosarino Matías Iglesias.

En Panathinaikos, en tanto, se alistaron desde el comienzo el lateral Facundo Sánchez (ex Tigre) y el delantero Sebastián Palacios (ex Independiente), según reflejó el sitio ‘Flashscore’.

Apollon Smirnis, con el ingreso en la segunda parte del mediocampista Nicolás Martínez (ex Independiente), derrotó por 1-0 a PAS Giannina, que tuvo en sus filas al zaguero Rodrigo Erramuspe (ex Huracán y Lanús) y al mediocampista cordobés Fabricio Brener (ex Belgrano y Villa Dálmine).

Además, en otro adelanto, Ionikos batió a Atromitos (que contó con el concurso del ex Chacarita, Matías Pisano), por 2-0.

Mañana jugarán Aris Salónica-Panaitolikos, Volos-AEK Atenas, OFI Creta-Lamia y Olympiakos-PAOK Salónica

Principales posiciones: Olympiakos 14 puntos; PAOK Salónica, Volos y AEK Atenas 13.