El argentino Mohamed es el principal candidato a ser el DT de Chivas de Guadalajara

El entrenador argentino Antonio Mohamed es el principal candidato para ser el nuevo director técnico de Chivas de Guadalajara, de México, según lo aseguró hoy el director deportivo del club mexicano.

"Leí varios nombres en los medios de prensa, pero no he hablado con nadie. A Mohamed lo conozco es un técnico que lleva una ventaja porque se como trabaja, pero de ahí en más no hay nadie", señaló el dirigente Ricardo Peláez, según consignó el periódico MedioTiempo.

Mohamed, el uruguayo Diego Alonso, el mexicano Jaime Lozano y hasta un interinato del también mexicano Michel Leaño fueron las opciones que se barajaron en las últimas horas para ser DT en Chivas

Chivas de Guadalajara está ocupando el noveno puesto con 13 unidades, ubicado a siete puntos de América y Toluca, una campaña que le costó el puesto a Víctor Manuel Vucetich.