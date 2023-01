Barçagate: nuevas filtraciones muestran los irrespetuosos mensajes del equipo de Bartomeu contra Messi

El paso de Josep Maria Bartomeu por la presidencia del Fútbol Club Barcelona sigue dando de qué hablar, tras verse involucrado junto a su junta directiva en el Barçagate. En las últimas horas, casi a tres años de la filtración del contrato de Lionel Messi que sacudió el mundo del fútbol, el medio español El Periódico reveló unos mensajes que obtuvo de la investigación de los Mossos d’Escuadra, la policía catalana a cargo de investigar quiénes fueron los responsables de filtrar dicho acuerdo privado.

En enero del 2021, bajo el título “El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça”, se publicó un artículo que detallaba el contrato que había firmado la entidad con su capitán, donde se establecía que podía recibir hasta 555.237.619 euros brutos durante las cuatro temporadas (noviembre del 2017 a de junio 2021) en caso de cumplir con sus objetivos.

Se conoció también que los abogados de “la Pulga” emprenderían acciones legales contra los responsables de la filtración y que estaban estudiando “implicar a quienes desde el seno del club tuvieran acceso a dicho contrato y pudieran haberlo filtrado”. Por su parte, el club negaba “categóricamente” haber filtrado las cifras del contrato y anunciaba que iban a tomar medidas legales contra el medio en cuestión por “los prejuicios que le puedan causar a la institución”.

Sin embargo, un mail revelado recientemente por la policía que investiga el caso, con fecha del 22 de marzo del 2020, puso en jaque a la ex dirigencia azulgrana comandada por Bartomeu, según replicaron los principales medios de España.

¿Quiénes son los protagonistas de los mails y los chats?

Román Gómez Ponti : ex Jefe de la asesoría jurídica del FC Barcelona

: ex Jefe de la asesoría jurídica del FC Barcelona Óscar Grau : el CEO del FC Barcelona

: el CEO del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu: ex presidente del FC Barcelona

Ese 22 de marzo del 2020, el ex Jefe de la asesoría jurídica del FC Barcelona, Román Gómez Ponti, le envió un mail a Bartomeu con copia a Grau, donde aseguraba que para reducir la masa salarial había que tomar “medidas radicales”. Pese a que pretendían ocultarlo, el Barcelona estaba en plena crisis económica.

Lo primero que propuso fue el despido de jugadores y luego presentó un plan de desprestigio: “Tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente”. Diez meses después, la cara del capitán argentino y la cifra de su sueldo ocuparon la primera plana del diario El Mundo.

Esta es una de las principales pruebas que presentaron los Mossos d’Escuadra al juzgado de Barcelona, en su nuevo informe sobre el Barçagate en la que acusan a los ex dirigentes del club de presunta corrupción y administración desleal.

Mientras los medios se hacían eco de la publicación y los abogados del 10 aseguraban que iban a tomar acciones legales, en el grupo de Whatsapp de los dirigentes no paraban de llegar mensajes.

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca (Messi). El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él”, arremetía Ponti, según El Periódico. “Yo no lo podré hacer nunca, pero a las cifras de su contrato debería sumarse Pinto, la renovación de Suarez y la de Jordi Alba. O la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas)”, continuó.

Al ver el boom mediático que causó la publicación de El Mundo, Ponti consideró que también debían haber mencionado “el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida…”.

“Ahhh. Pero cuando van mal dadas (pandemia) recibes su mítico wa (Whatsapp): ‘presi’ bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques’. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que puede pasarle (un pesetero más)”, sentenció Ponti. A todo esto, Grau asintió con un “si”, mientras que Bartomeu le remarcó que estaba “de acuerdo con muchas cosas” pero que primero estaba la imagen del club.

Los mensajes continuaron durante todo el día y Gómez Ponti parecía el más activo. Luego de enterarse de las acciones legales que podría tomar Messi contra los que pudieron haber filtrado su contrato, escribió: “Barto, reitero, si me presentan la querella, yo explicaré cosas. Y la única cosa buena fue que ellos cobraron una comisión por no hacer nada, aprovechando que el enano hormonado le hacía las alineaciones al entrenador”.

Sin embargo, los ataques no fueron solo para el rosarino, sino también para el resto de los capitanes del equipo. La policía no solo vincula a los ex directivos con la revelación del sueldo de Messi, sino también con la de Gerard Piqué, a quien tenían entre ceja y ceja después de la debacle en Champions League frente al Bayern Munich cuando cayeron por 8-2.

“Ejemplo de hijo de la gran puta sin ningún escrúpulo”, así definió al central culé después de las críticas hacia la dirigencia que hizo en la rueda de prensa posterior a ese encuentro en Lisboa: “Tendríamos que filtrar su contrato”. En septiembre del 2022, El Mundo estaba publicando las cifras.

Sergio Busquets tampoco se iba a salvar de Ponti, quien aseguraba que es “de aquellos jugadores que no tienen mercado y no pueden ser traspasados (Busquets puede ser un ejemplo excelente) para despedirlos con una indemnización mínima y olvidarnos que han pasado por el club por insolidarios”.

El Periódico, encargado de difundir dichos mensajes, señaló que el trío de dirigentes podrían ser culpables de un delito de revelación de secretos tras haber entregado datos personales a la prensa de los jugadores.

Tras estas filtraciones, fue el grupo de abogados del propio ex presidente del club el que emitió un escrito al juzgado en el que solicitó que se lo expulsara de la causa: “La manipulación es tan burda, que hace referencia a la filtración del contrato del Sr. Lionel Messi y a una supuesta campaña de desprestigio del Sr. Piqué y el Sr. Font. No obstante, en la propia página segunda del informe se refiere que JMB comenta que la noticia de la filtración hace mal al FCB. Observándose de la lectura del propio informe, cómo el Sr. Bartomeu lejos de participar en la filtración, considera que la misma es negativa, mientras los Mossos llegan a la surrealista y kafkiana conclusión de que el Sr. Bartomeu tendría algo que ver con la misma”.

LC