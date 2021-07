Barcelona de Ecuador no tendrá a Michael Hoyos para viajar a la Argentina

Barcelona de Guayaquil no tendrá al mediocampista estadounidense con pasado en la Argentina, Michael Hoyos, en el viaje que realizará a Buenos Aires para enfrentar este miércoles a Vélez Sarsfield, por la ida de una de las series de octavos de final de la Copa Libertadores.

El exjugador de Estudiantes de La Plata, Sarmiento de Junín y Boca Unidos de Corrientes, entre otros clubes, está afectado por “una fascitis plantar que lo privó de entrenar con normalidad. Se quedará en Guayaquil realizando sesiones de terapia”, indicó el parte médico suscripto por la institución ecuatoriana.

Del mismo modo tampoco serán parte de la delegación del DT argentino Fabián Bustos el marcador de punta Pedro Velasco y el defensor Darío Aimar, quienes “están recuperándose” de sendas molestias musculares.

La nómina elegida por el entrenador cordobés incluye a los arqueros Javier Burrai (ex Arsenal y Brown de Puerto Madryn) y Víctor Mendoza; los defensores Byron Castillo, Fernando León, Mario Pineida, Bryan Caicedo, Williams Riveros (ex Flandria), Leonel Quiñónez y Joshue Quiñónez.

Los mediocampistas Matías Oyola (ex Colón de Santa Fe), Nixon Molina, Michael Carcelén, Jean Carlos Montaño, Bruno Piñatares, Sergio López (ex Temperley), Damián Díaz (ex Rosario Central), Gabriel Cortez, Emmanuel Martínez (ex Chacarita), Jonathan Perlaza y Adonis Preciado más los delanteros Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani.

Barcelona, ganador del grupo C en la ronda clasificatoria, se medirá este miércoles con Vélez, segundo en la zona G, en el estadio José Amalfitani de Liniers, en el choque de ida de una de las llaves de octavos de final del máximo torneo continental.

El encuentro empezará a las 19.15 y será dirigido por el internacional brasileño Raphael Claus.