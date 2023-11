Boca busca nuevo entrenador: quiénes son los candidatos que podrían reemplazar a Jorge Almirón

Boca se volvió a quedar sin entrenador luego de la renuncia de Jorge Almirón tras perder la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, por lo que el club nuevamente se encuentra en la búsqueda de un director técnico con el vicepresidente Juan Román Riquelme a la cabeza.

Almirón esperó a arribar a Buenos Aires para comunicarle su decisión a Riquelme cara a cara y, si bien la intención de algunos integrantes del Consejo de Fútbol era convencerlo de seguir hasta diciembre y cumplir el contrato, le aceptaron la renuncia y el ciclo llegó a su fin.

Ante esto, rápidamente la dirigencia de Boca tuvo que resolver quién se haría cargo del plantel profesional en lo inmediato, dado que este miércoles se medirá con San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain desde las 19 por la duodécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, donde el equipo de La Ribera no tiene margen de error.

El elegido fue Mariano Herrón, entrenador de la Reserva, que ya fue interino a principios de año después de la salida de Hugo Ibarra: dirigió tres partidos con una victoria, un empate y una derrota.

Herrón podría quedarse hasta fin de año si lo acompañan los resultados y no acelerar la búsqueda del técnico que comandaría el proyecto futbolístico desde 2024.

Por el momento, los nombres que sonaron son los de tres viejos conocidos y el de un ex compañero de Riquelme que, igualmente, tendría el deseo de continuar su carrera en Europa. Se trata de Gabriel Milito, sin club luego de su sorpresiva partida de Argentinos Juniors, mientras que otras opciones son Fernando Gago, de último paso por Racing, Guillermo Barros Schelotto, ex técnico de la Selección de Paraguay, y Martín Palermo, que tiene contrato hasta diciembre en Platense y aún no resolvió si renovará el vínculo.

