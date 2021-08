"Los dos tenemos chances de pasar de ronda", dijo Nacho Fernández antes de enfrentar a River

El mediocampista de Atlético Mineiro de Brasil, Ignacio Fernández, reconoció hoy que tienen las "mismas chances" que River de imponerse en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

"Los dos tenemos las mismas chances de pasar a la semifinal: River viene demostrando mucho en los últimos año y nosotros, salvo con Boca, tenemos un buen nivel", analizó "Nacho" Fernández, de 31 años.

"Van a ser partidos durísimos, ellos tienen un plus en la Copa Libertadores y nosotros con nuestras herramientas buscaremos contrastar eso. Ellos no son el River del 2019 porque tienen jugadores nuevos, que se tienen que adaptar y por momentos muestran un buen juego. Me da la sensación que le podemos ganar porque de local están sufriendo", apuntó.

Atlético Mineiro viajará el martes para salir al Monumental desde las 21.30 del miércoles, mientras que la revancha se jugará una semana después en Belo Horizonte.

"Si hay una situación similar contra River reclamaré de la misma manera, no me gusta perder contra nadie. Me debo al Mineiro y haré lo mejor posible para que pasemos de ronda", aclaró el ex Gimnasia y Esgrima La Plata.

Es que Fernández, en el cruce contra Boca por octavos de final, se le fue encima a los árbitros durante las dos jugadas en las que le anularon sendos goles al conjunto argentino, tanto en la ida como en la vuelta.

"A mí el VAR nunca me gustó, se pierde la esencia del juego y te paran cinco minutos para revisar jugadas. Nos pasó con Palmeiras en un partido que lo teníamos contra el arco y nos enfriaron el ritmo", dijo en diálogo con la cadena ESPN.

"El offside del 'Pulpo' González le buscaron una rodilla adelantada, nos pasó también jugando en River, pero si así es la regla hay que aceptarla", recordó.

Por último, Fernández descartó un posible regreso a River porque tiene contrato en Mineiro hasta 2024, cuando tendrá 34 años ,y esa posibilidad es "solo para futbolistas privilegiados".