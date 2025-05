Colapinto terminó último en la clasificación y largará en el puesto 18° en Mónaco

El piloto argentino Franco Colapinto terminó último en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, aunque largará 18° debido a las sanciones que recibieron otros pilotos.

Pese a haber terminado 20° en la Q1, Colapinto largará 18° por las penalizaciones que recibieron el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Colapinto la tendrá muy complicada para sumar puntos en la carrera, ya que durante todo el fin de semana se mostró muy lento con respecto al resto de los pilotos. A esto hay que agregar que el circuito callejero de Mónaco es uno de los más complicados y exigentes, además de que es prácticamente imposible realizar adelantamientos.

Este es el segundo Gran Premio de Colapinto en Alpine. El primero fue el fin de semana pasado en Imola, donde terminó 16° luego de una accidentada clasificación.

Por otra parte, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó 18° en la clasificación y largará 17°.

Declaraciones de Colapinto

“El auto no se siente bien y no da mucha confianza”, dijo Colapinto durante la conferencia de prensa.

“Me fui acercando, creo que con la goma media si seguía haciendo vueltas iba a mejorar más todavía. No estaba el modo de motor, tenía mucha nafta e hice casi el mismo tiempo que con la goma blanda. Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás y no entiendo por qué. La sobrecaliento mucho y es muy difícil en tracción. El auto no tracciona, no salgo de las curvas lentas y se siente muy duro cuando voy por arriba de un piano o de un bache. Siempre el auto se empieza a descolocar y sigue saltando y saltando. En vez de pasarlo bien, sigue y sigue”, explicó Colapinto.

Norris, récord de vuelta y pole position

El británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole position al registrar una impresionante vuelta de 1:09,954, que representó un nuevo récord en este circuito.

Norris, que está segundo en el campeonato a 13 puntos de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sacó solo 109 milésimas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien se había llevado el triunfo en las tres sesiones de entrenamiento.

La tercera posición fue para Piastri, que terminó a 175 milésimas, mientras que el británico y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton (Ferrari), largará cuarto.

A su vez, el neerlandés Max Verstappen comenzará el GP de Mónaco desde la quinta posición y deberá protagonizar una gran actuación para no perderle pisada en el campeonato de pilotos a Piastri, que le saca 22 puntos de ventaja.

Así largarán en el GP de Mónaco

1- Lando Norris (McLaren).

2- Charles Leclerc (Ferrari).

3- Oscar Piastri (McLaren).

4- Lewis Hamilton (Ferrari).

5- Max Verstappen (Red Bull).

6- Isack Hadjar (Racing Bulls).

7- Fernando Alonso (Aston Martin).

8- Esteban Ocon (Haas).

9- Liam Lawson (Racing Bulls).

10- Alexander Albon (Williams).

11- Carlos Sainz Jr. (Williams).

12- Yuki Tsunoda (Red Bull).

13- Nico Hulkenberg (Sauber).

14- George Russell (Mercedes).

15- Kimi Antonelli (Mercedes).

16- Gabriel Bortoleto (Sauber).

17- Pierre Gasly (Alpine).

18- Franco Colapinto (Alpine).

19- Lance Stroll (Aston Martin).

20- Oliver Bearman (Haas)

MU con información de NA