Delbonis juega mañana en Hamburgo y Báez confirma su baja del torneo por haber contraído coronavirus

El tenista argentino Federico Delbonis enfrentará mañana al español Albert Ramos por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo, sobre superficie de polvo de ladrillo y con premios por 1.168.220 euros, mientras que su compatriota Sebastián Báez contrajo coronavirus y debió retirarse del torneo.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 48 del ranking mundial de la ATP, se presentó en Hamburgo ayer con una victoria sobre el chino Zhizhen Zhang por 6-1, 5-7 y 6-4, y jugará mañana frente al catalán Ramos (41), quien fue exceptuado de la ronda inicial e ingresará al torneo directamente en los octavos de final.

El azuleño de 30 años y Ramos se enfrentaron en once oportunidades, con siete triunfos del argentino, el último este año en el Masters 1000 de Madrid, y cuatro del catalán.

En el caso de avanzar a cuartos de final, Delbonis jugará el viernes ante el francés Benoit Paire (51) o el peruano Juan Pablo Varillas (130).

Por su parte, el promisorio juvenil Sebastián Báez (164), de 20 años, logró el lunes último su primer triunfo en un ATP tras imponerse sobre el francés Corentin Moutet (89) por 6-1 y 6-2 y avanzó a octavos de final, pero ayer fue sometido a un test PCR que detectó que padece coronavirus, fue apartado del certamen y permanece aislado en una habitación del hotel donde se aloja en la ciudad portuaria alemana.

"Mi resultado de PCR dio positivo. Esta noticia me puso muy triste porque tenía grandes expectativas, pero gracias a Dios no tengo ningún síntoma, me siento bien. Sé que con la contención de mi equipo, de mi familia y de mis amigos voy a poder salir delante de este duro momento que me toca atravesar. Sé que el camino es largo y volveré mucho más fuerte", comunicó Báez en su cuenta de la red social Instagram.

Baez, ganador este año de tres torneos de la categoría Challenger, en Concepción y Santiago, Chile, y en Zagreb (además fue finalista en Bratislava), debía enfrentar este jueves en los octavos de final al georgiano Nikoloz Basilashvili (29), quien ingresó al torneo directamente en los octavos de final y avanzará sin jugar a cuartos de final.

El ATP 500 de Hamburgo, que tiene como máximo favorito al título al griego Stefanos Tsitsipas (4), tuvo cuatro campeones argentinos a lo largo de su historia: Guillermo Vilas (1978), Guillermo Coria (2003), Juan Mónaco (2012) y Leonardo Mayer (2014 y 2017).

Los tenistas argentinos conquistaron este año dos títulos ATP: Juan Manuel Cerúndolo en el Córdoba Open y Diego Schwartzman en el Argentina Open.