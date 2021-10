"Sin dudas que fue un buen fin de semana para River", afirmó Zuculini

El volante de River Bruno Zuculini aseguró que él y sus compañeros tuvieron "un buen fin de semana" a propósito de los resultados que se produjeron en la 18va. fecha de la Liga Profesional de Fútbol con la victoria incluida de su equipo por 3 a 0 ante Argentinos Juniors.

"Sin dudas que fue un buen fin de semana para nosotros y no valía de nada si no ganábamos. No nos cambia nada, sabemos cómo tenemos que manejarnos y no desviarnos en la siete fechas que quedan", señaló Zuculini en conferencia de prensa a propósito de la derrota de Boca con Vélez y el empate de Lanús y Talleres que les permitió sacar más ventaja como punteros.

Zuculini fue el autor del primer gol con un gran remate de media distancia que pegó en el travesaño y traspasó la línea: "No pude ver el gol aún, no lo vi en el momento, el árbitro (Patricio Loustau) me hizo dudar, pero por lo que me dijeron fue lindo e importante porque nos hizo jugar más tranquilos. Ayudó para obtener los tres puntos", declaró.

River venció a Argentinos 3-0 para alcanzar su octava victoria consecutiva en la Liga Profesional de Fútbol que lo tiene como líder con 42 puntos con nueve de diferencia sobre el escolta Talleres de Córdoba.