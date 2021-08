Entrenador de Springbooks dijo que hacer cambios en el equipo no es faltarle el respeto a Los Pumas

El entrenador del seleccionado de rugby de Sudáfrica, Jacques Nienaber, aseguró que los 10 cambios que hará en el equipo que jugará ante Argentina el próximo sábado por la primera fecha del Rugby Championship, con respecto al equipo que venció a British Lions no debe ser considerado como "una falta de respeto" hacia Los Pumas.

"En los cambios que hicimos, no hay ninguna falta de respeto a Argentina, tuvimos esta conversación con los jugadores y optamos por esto. Desde el Mundial de Japón 2019 que no jugábamos. No le faltamos el respeto a Los Pumas, debemos jugar cinco grandes pruebas seguidas" dijo Nienaber, en referencia a los tres cotejos en la serie con Lions y los pautados ante el equipo de Mario Ledesma.

El entrenador de los vigentes campeones mundiales agregó: "Estamos en una posición en la que tenemos que mirar por el bienestar de los jugadores, por lo que los cambios son impulsados por el bienestar de ellos más que cualquier otra cosa", consignó News24.

Los Springboks saben desde hace tiempo lo difíciles que pueden ser Los Pumas y, tras haberlos visto derrotar a los All Blacks el año pasado, Nienaber sabe que puede esperar de ellos: "Son tácticamente astutos e inteligentes, así que tenemos que planificar muy bien cómo tratar de quebrarlos. Tienen un ataque fenomenal, cuentan con extremos rápidos, en general, son un equipo bien organizado".

El encuentro entre los seleccionados de Sudáfrica y Argentina se jugará el próximo sábado desde las 12.05 (hora de la Argentina) en el Nelson Mandela Bay Stadium, de la ciudad de Porth Elizabeth, y que será dirigido por el árbitro irlandés Andrew Brace.

Los jugadores que mantienen la titularidad en Springbooks con respecto al cotejo contra Lions son los segundas líneas Eben Etzebeth y Lood de Jager, el tercera línea y capitán Siya Kolisi, el octavo Jasper Wiese y el medio scrum Cobus Reinach

Sudáfrica formará con: Ox Nche, Joseph Dweba y Wilco Louw; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Siya Kolisi; Kwagga Smith y Jasper Wiese; Cobus Reinach y Elton Jantjies; Aphelele Fassi, Frans Steyn, Jesse Kriel y Sbu Nkosi; Damian Willemse.