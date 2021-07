El entrenador Vázquez no tendrá en cuenta a experimentados en Instituto de Córdoba

El entrenador de Instituto, de Córdoba, Marcelo Vázquez, le comunicó a los experimentados Alexis Niz, Facundo Erpen y Gonzalo Castillejos que no los tendrá en consideración para continuar integrando el plantel en el presente certamen de la Primera Nacional de fútbol.

En el predio de La Agustina el técnico reunió a los jugadores nombrados y les informó que pasarán a entrenarse en "un grupo no prioritario", hasta tanto resuelvan sus respectivas situaciones.

Los defensores Niz (33 años, ex Atlético de Rafaela) y Erpen (38, ex Talleres de Córdoba) más el atacante Castillejos (35, ex Rosario Central, Ferro y Gimnasia de Jujuy) tuvieron escaso rodaje tanto con el actual entrenador como con su predecesor, Mauricio Caranta, quien debió alejarse por los malos resultados.

Tampoco estará disponible para el entrenador el volante Marcos Enrique (22, ex Vélez Sarsfield)

Instituto (15 puntos) recibirá este domingo a San Martín, de San Juan (14), a partir de las 15.30, en cotejo de la 15ta. fecha de la zona B del torneo.