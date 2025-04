Tras el escándalo, Moretti pidió licencia como presidente de San Lorenzo, pero negó haber recibido una coima

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, anunció que se aleja del club de Boedo luego de que se viralizó un video en el que se lo ve recibiendo una suma de dinero en efectivo presuntamente vinculada a la inclusión de un juvenil. Lo reemplazará Néstor Navarro, el vicepresidente del club, quien llegaría este jueves a la Argentina ya que reside en Punta del Este, Uruguay.

Así lo comunicó el propio Moretti este martes por la noche en redes sociales, en un comunicado en el que dijo alejarse de San Lorenzo para que “la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia”.

“Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana miércoles tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, anunció el dirigente.

Asimismo, añadió: “Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia. Está licencia la tomo con el fin que la Justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos”.

Antes, el directivo había dado su versión de los hechos en una extensa nota por TyC Sports:

También salió a dar su versión María José Scottini, la mujer que en el video publicado le entrega el dinero a Moretti, y desmintió que se tratara de una coima: “Lo que dijo Moretti es cierto. El dinero que le di fue una donación. Hice una donación antes, hice esa y voy a hacer otra. Mi hijo, al igual que el de Moretti, no jugó en todo el año. Es falso que pagamos una coima para que mi hijo juegue. Mi hijo ya dejó el futbol y estudia medicina. Voy a llevar a todos a la justicia”, dijo Scottini a un pograma de TV.

Qué pasó

Moretti quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores.

En el video, que fue publicado por Canal 9, se ve cómo Moretti habría recibido US$25.000 por parte de la madre de un juvenil, a mediados del 2024.

En la primera parte del informe se escucha la charla entre la madre del jugador y Moretti, donde ella le dice que entregarle la suma de dinero “no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema”.

Luego, le ofrece pagarle primero US$10.000, a lo que Moretti contesta tajante: “25 mil… La idea es que estén antes”. La madre del chico acepta, pero le insiste: “Al chico fichámelo”.

Después está la parte de la cámara oculta, que es la reunión entre la madre del jugador y Moretti en una oficina.

En ese momento se realiza la entrega de US$20.000 que Moretti guarda rápidamente en su saco pese a la insistencia en que cuente los billetes.

Finalmente, el presidente de San Lorenzo pregunta “cómo está el nene” y charla sobre las restricciones que se ponen los jugadores con el objetivo de rendir para el equipo.

Con información de agencias.

