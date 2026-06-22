Fran Cerúndolo hizo historia en el césped de Queen's y ganó su primer ATP 500

El tenista argentino Francisco Cerúndolo se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s al derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-7(4), 6-4 y 6-3 en una final que se extendió durante tres horas y dos minutos.

El argentino conquistó así el título más importante de su carrera, levantó su quinta corona en el circuito ATP y obtuvo por primera vez un torneo de categoría 500.

La consagración tuvo un valor histórico ya que Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el prestigioso certamen de Queen’s y también en el primer representante de su país en conquistar un ATP 500 sobre césped desde la creación de esta categoría en 2009.

Además, el argentino sumó su segundo título sobre esta superficie tras el conseguido en Eastbourne en 2023.

El encuentro comenzó de manera favorable para el argentino, con un tenis agresivo desde el fondo de la cancha y un sólido rendimiento con el servicio con el que consiguió un quiebre temprano para adelantarse 2-0 y mantuvo la ventaja durante gran parte del primer set, e incluso llegó a sacar para quedarse con la manga cuando estaba 5-4 arriba.

Sin embargo, una baja en la efectividad de sus primeros servicios permitió la reacción de Paul y el estadounidense recuperó el quiebre y llevó la definición al tie break, donde aprovechó mejor los momentos decisivos para imponerse por 7-6(4) y tomar ventaja en el marcador.

Lejos de desanimarse, Cerúndolo respondió en el segundo parcial. Tras un desarrollo parejo, Paul logró una ruptura para colocarse 3-2, pero el argentino reaccionó rápidamente y recuperó la igualdad.

En el tramo final del set mostró su mejor versión, sostuvo la presión en momentos clave y consiguió un quiebre decisivo para cerrar la manga por 6-4.

La definición quedó abierta para un tercer set en el que ambos mantuvieron la intensidad. Luego de un inicio equilibrado, Cerúndolo comenzó a dominar con su derecha y encontró un quiebre fundamental para adelantarse 4-2. A partir de allí controló el partido y administró la ventaja con autoridad.

Paul intentó mantenerse con vida y logró salvar varios puntos de partido, pero el argentino no perdió la concentración. Finalmente, cerró el encuentro con su servicio y selló la victoria que lo convirtió en campeón de Queen’s por primera vez.

El éxito en Londres representa un salto de jerarquía en su carrera. Se trata de su primer trofeo por encima del nivel ATP 250 y lo convierte en apenas el octavo argentino en conquistar un ATP 500. Además, amplió a 6-2 su ventaja sobre Paul en el historial, logrando por primera vez seis triunfos frente a un mismo rival en el circuito.

“Es un sueño el haber podido ganar un torneo como Queen's”

“Todavía no me lo creo. Estoy muy feliz. Es un sueño ganar mi primer ATP 500 en un torneo tan importante y con tanta historia como Queen's. Ha sido una gran batalla y un partido durísimo. Tener este trofeo al lado de mí significa mucho para mí”, declaró Cerúndolo a la pregunta de EFE tras conseguir su quinto titulo como profesional y el segundo en hierba.

El porteño, que escala seis puestos en el ránking y se asienta en el vigésimo primero, se repuso tras perder el primer set e ir 'break' abajo en el segundo y dio la vuelta al marcador para cerrar el encuentro en la quinta bola de partido después de tres horas y cuatro minutos de duelo y convertirse en el primer argentino en ganar este torneo.

“Ha sido difícil después de perder el primer set cuando tenía oportunidad para cerrarlo al saque. Ha sido duro mentalmente pensar que tenía que luchar otros dos sets mas, pero me dije: vengo luchando toda la semana y es el último día así que tengo que darlo todo. Por suerte lo pude sacar y conseguí el premio por no bajar los brazos”, reconoció el tenista, que explicó que el lunes tomará la decisión de jugar el torneo de Eastbourne, que comienza la próxima semana.

Cerúndolo disfrutó el sabor de la victoria delante de toda su familia, en especial de su padre, que a pesar de su fobia a los aviones, viajó a Londres para ver la final en el día del padre en Argentina.

“Es increíble que hayan podido venir a Londres. Tener a mi familia y a todo mi equipo ha sido muy especial. También quier dar las gracias al público que me apoyó durante toda la semana”, afirmó.

El tenista argentino está en el cuadro de Eastbourne, aunque el lunes decidirá si disputa el torneo previo a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.