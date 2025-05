Franco Colapinto: “Se hizo larga la espera, estamos de vuelta”

Tras confirmarse el ascenso de Franco Colapinto como piloto titular en Alpine y su regreso a la Fórmula 1, el corredor argentino de 21 años habló sobre la gran noticia.

“Se hizo larga la espera Feliz. Estamos de vuelta”, dijo Franco en sus redes sociales, con una foto en la que se lo ve de espaldas. Cabe recordar que se incorporó a Alpine el pasado 9 de enero en el rol de piloto de reserva y ya desde ese momento se habló de la posibilidad de su reemplazo en lugar de Jack Doohan.

“En primer lugar, quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de competir en las próximas cinco carreras. Trabajaré duro con el equipo para prepararme para la próxima carrera en Imola y el próximo triplete, que sin duda será intenso y un gran reto para todos”, indicó en el comunicado de prensa que difundió el equipo.

“Me he mantenido en forma y estoy lo más preparado posible con el programa de pruebas de apoyo a la carrera del equipo, así como en el simulador de Enstone. Haré todo lo posible para adaptarme rápidamente y darlo todo para conseguir los mejores resultados posibles junto a Pierre (Gasly)”, agregó. Cabe destacar que Alpine anunció que Jack Doohan volverá a tener el rol de piloto de reserva.

Horas más tarde, la escudería subió un video a su cuenta de Instagram en la que el argentino le habló a sus fanáticos. “Hola todo el mundo, Franco aquí. Espero que ya hayan escuchado la gran noticia. Voy a estar de vuelta en la parrilla de la Fórmula 1. Como piloto de carreras de Alpine no puedo estar más emocionado por ello. Es una oportunidad increíble. Gracias a todo el equipo por la confianza para ponerme en ese asiento y sí, está sucediendo de nuevo en Italia. Ustedes saben que hace meses el año pasado y ahora. Es Imola. Un gran circuito para conocer al equipo y va a ser genial. No puedo esperar para empezar, estoy super emocionado. Estoy muy emocionado con todos los fans. A toda la gente que ha estado apoyando al equipo y a mí mismo cuando no estaba compitiendo. Así que sí, espero que estén disfrutando y que logremos buenos resultados. Nos vemos pronto. Chao, Chao”.

Al mismo tiempo que se producía el anuncio, Franco se encontraba probando en Zandvoort con un Alpine A523 de 2023, pero con la decoración de este año. Ayer llegó el bonaerense al circuito de Países Bajos y este ensayo TPC (Test Previous Cars) es para ultimar los detalles de cara al esperado retorno que será el 18 de mayo en Imola.

Luego tendrá otros cuatro Grandes Premios en Mónaco (25/5), España (1/06), Canadá (15/06) y Austria (29/06) confirmados para mostrar que está capacitado para continuar como principal.

La espera terminó

Durante estos meses, Franco hizo todo bien arriba y abajo del auto. En los test TPC superó a Paul Aron en Cataluña, Monza y Qatar. En el simulador se lució al punto que fue clave para la mejora de la puesta a punto del auto en Bahréin, a 6.400 kilómetros de donde se encuentra la base del equipo en Enstone. Para su retorno también clave el papel de Flavio Briatore, quien tras la renuncia de Oliver Oakes dejó el cargo de asesor ejecutivo y será el director del equipo.

“Tras analizar las primeras carreras de la temporada, hemos tomado la decisión de poner a Franco en el coche junto a Pierre durante las próximas cinco carreras. Con una parrilla tan igualada este año, y con un coche competitivo, que el equipo ha mejorado drásticamente en los últimos 12 meses, estamos en una posición en la que vemos la necesidad de rotar nuestra alineación”, dijo el mítico directivo italiano en un comunicado de prensa tras la decisión que tomaron.

Y agregó: “También sabemos que la temporada 2026 será importante para el equipo y hacer una evaluación completa y justa de los pilotos esta temporada es lo correcto para maximizar nuestras ambiciones el año que viene. Seguimos apoyando a Jack en el equipo, ya que ha actuado de manera muy profesional en su papel de piloto de carreras en lo que va de temporada. Las próximas cinco carreras nos darán la oportunidad de probar algo diferente y después de este periodo de tiempo evaluaremos nuestras opciones”.

Colapinto supo esperar su chance y, pese a reconocer que “estaba aburrido” en el Gran Premio de China, en su segunda presencia como reserva, no se desesperó y siguió trabajando. Su oportunidad estaba al caer y llegó, por méritos propios, pero también por el mal rendimiento de Jack Doohan, quien no sumó un punto, además de sus errores y sanciones que lo pusieron en jaque. “Este último capítulo es difícil de asumir para mí porque, como piloto profesional, naturalmente quiero estar compitiendo”, reconoció el australiano tras confirmarse la noticia.

La expectativa es enorme en la Argentina y en otras latitudes ya que el piloto bonaerense es un imán para los fanáticos y para las marcas. Mercado Libre, auspiciante del piloto argentino, subió un comercial con Franco como protagonista apenas se confirmó la noticia de su vuelta.

