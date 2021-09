En Golden State, Nets y Knicks no podrán competir los jugadores que no se vacunen

Las franquicias de la NBA Golden State Warriors, Brooklyn Nets y New York Knicks no podrán contar con jugadores que no se hayan vacunado debido a las directivas de algunas ciudades estadounidenses, pese a que el sindicato de jugadores y la liga alcanzaron a un acuerdo por no obligaba a los deportistas a estar inoculados.

Las ciudades de San Francisco y Nueva York, entre otras, emitieron un mandato por el que se exige la pauta completa de vacunación para poder entrar en grandes eventos que se celebren en recintos cerrados salvo que tengan una exención médica o religiosa.

Por lo tanto, los jugadores de los Warriors, Nets y Knicks tendrán que estar vacunados para poder actuar al estar ubicadas sus franquicias en esas ciudades.

El "antivacunas" más destacado de la NBA es Andrew Wiggins, jugador de los Warriors y señaló hace algunos meses: "El que se quiera vacunar, que se vacune; y el que no quiera, que no se vacune. Yo tomo mis decisiones y decidí no vacunarme y no me veo haciéndolo salvo que me vea obligado de alguna maneras".

El alero canadiense de 26 años si quiere jugar tendrá que hacerlo o conseguir una de las exenciones, en caso contrario perdería 360.000 dólares de sueldo por cada partido del que se ausente, señaló ESPN.

Los jugadores son el único gremio al que la NBA no obliga a vacunarse. Sí deben hacerlo entrenadores, árbitros y todos empleados de las franquicias. Sin embargo, la Liga poco puede hacer ante los mandatos y los protocolos de sanidad estatales.

En los Nets el manager de la franquicia Sean Marks declaró: "Todos entendemos lo que está en juego. Son decisiones individuales que están fuera de nuestro control. Nosotros apoyamos la vacunación y la creación de un equipo saludable".