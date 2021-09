Gustavo Bou convierte en el fútbol de la Major League Soccer de EE.UU.

El argentino Gustavo Bou convirtió esta noche un gol para New England Revolution, líder de la Conferencia Este, que superó claramente a Montreal Impact, por 4-1, en partido correspondiente a la fase regular de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El delantero entrerriano, de 31 años, cerró la cuenta, con una anotación a los 41 minutos de la segunda etapa.

De esta manera, el exatacante de Racing y Gimnasia La Plata sumó su decimotercera conquista en el certamen, al cabo de 26 presentaciones.

En New England Revolution, cómodo puntero con 65 unidades, también marcaron Dejuan Jones, el francés Rudy Camacho en contra de su valla y el polaco Adam Buksa, según contempló un informe del sitio oficial de la competencia.

El descuento del elenco canadiense, en tanto, fue obra del mediocampista neuquino Joaquín Torres (Pt. 32m.), ex Newell’s Old Boys.

Además, el mediapunta Luciano Acosta (ex Boca Juniors y Estudiantes de La Plata) conquistó el descuento final de Cincinnati (que también tuvo al ex Vélez, Alvaro Barreal), que cayó 2-3 con Toronto.

En tanto, el mediocampista santafesino Federico Navarro (ex Talleres de Córdoba) sumó un gol para Chicago Fire (también se alineó el exdelantero de Defensa y Justicia, Ignacio Aliseda), que derrotó por 2-0 a New York City, que tuvo en sus filas a Maximiliano Moralez (ex Vélez).

Atlanta United superó a Inter Miami por 1-0, con gol del venezolano Josef Martínez (St. 33m., de penal), en partido con múltiple participación argentina.

Para el equipo del estado de Georgia actuaron el zaguero Alan Franco y el mediocampista ofensivo Ezequiel Barco (ambos ex Independiente), el volante de contención Santiago Sosa (ex River) y el atacante Marcelino Moreno (ex Lanús)

En el elenco de la Florida, que está cumpliendo una discreta campaña con apenas 32 puntos, se desempeñaron como titulares los ex River, Leandro González Pirez y Gonzalo Higuaín, mientras que Julián Carranza (exatacante de Banfield) entró en el segundo período.

Otros resultados: DC United 3-Minnesota United 1; New York Red Bull 1-Philadelphia Union 1; Dallas 1-Kansas City 3.