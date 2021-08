"Había que dar vuelta la página", dijo Alan Soñora

El volante de Independiente Alan Soñora se mostró "contento" por la victoria de esta noche ante Colón de Santa Fe, en la que hizo dos goles del 3 a 0 para volver a lo más alto de la tabla de la Liga Profesional de Fútbol, y por "dar vuelta la página" tras la derrota pasada ante Atlético Tucumán.

"Teníamos que dar vuelta la página lo más rápido posible después de lo del otro día y por suerte pudimos hacerlo", dijo Soñora, que marcó a los 31m y 40m del primer tiempo para el 2-0 parcial.

"Contra Atlético Tucumán no habíamos hecho un buen partido y creo que esta noche sí lo hicimos, creo que jugamos bien y nos llevamos merecidamente la victoria", añadió.

Respecto del compromiso de la próxima jornada ante River Plate en el Monumental, el jugador opinó: "Julio (Falcioni, el DT) nos dice que vamos partido a partido y eso hacemos, ya en la semana vamos a trabajar pensando en cómo jugar".

Finalmente, y sobre su golazo de tiro libre (zurdazo, el segundo de su cosecha personal), Soñora dijo: "Silvio (Romero) siempre me dice en los entrenamientos que me anime a patear en los partidos y hoy me insistió. Por suerte me la dejó y salió bien".

Por su parte, el delantero Sebastián Palacios sumó: "Hicimos un partido bárbaro en todas las líneas, con juego, con despliegue, con esfuerzo; corrimos y recuperamos rápido y a ellos también se les hizo cuesta arriba después de la expulsión (de Mura)".

"En mi caso personal sé que hace mucho tiempo que no puedo marcar un gol, pero lo importante es que sigo teniendo situaciones y que sigo trabajando para corregirlo", añadió.

Sobre su posible pase al Panathinaikos, de Grecia, el tucumano expresó: "Estoy al tanto de las negociaciones y veremos en la semana qué sucede. No sé si este fue mi último partido en Independiente, pero en todo caso si fue así creo que las cosas me salieron bien sólo en parte. Lo que nunca negocié fue la entrega".

Y el último en hablar con la prensa fue el defensor Fabricio Bustos, que, como Soñora, resaltó la importancia de la victoria "para dejar atrás lo que fue la caída" con Atlético Tucumán; y, como Palacios, tiene la chance de irse al exterior, en su caso al Fenerbahce turco.

"Estoy pasando un buen momento personal, pero no sé si el pase se hará o no. En la semana seguramente tendré novedades", dijo.