"Hay que seguir insistiendo", dijo Rondina a pesar de la derrota de Central Córdoba

Sergio Rondina, director de Central Córdoba de Santiago del Estero reconoció que le "preocupa no sumar", aunque señaló que "hay que seguir insistiendo, seguir buscándole la vuelta", tras la derrota por 2 a 1 con Vélez de local en el marco de la de la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

En declaraciones a los medios, Rondina explicó que "pagamos caro no ser efectivos; pagamos cada distracción o errores que cometemos. Me preocupa no sumar y no tener una regularidad en cuanto a los resultados".

"El equipo volvió a perder de local, no podemos ganar. Queda seguir trabajando, queda levantar la moral a los chicos. Todavía restan ocho fechas por delante. No podemos bajar los brazos: Tenemos que seguir insistiendo. Poner a los que mejor están para afrontar la final que tenemos el sábado en La Plata (en referencia al próximo partido ante Gimnasia y Esgrima)", añadió el técnico del Ferroviario santiagueño.

Sobre el encuentro de anoche, Rodina detalló que "sobre todo en el segundo tiempo, el equipo hizo mejor las cosas. En el mejor momento, nos golpea Vélez. En el primer tiempo, hasta el gol que creo que no fue merecido, Vélez fue superior a nosotros. Con el cambio de sistema, el ingreso de Mateo (por Montenegro) creo que equilibramos el partido. Entramos mejor que ellos en el segundo tiempo".