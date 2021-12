Hinchas del Dortmund trataron de distraer a Lewandowski en un penal al grito de "Messi, Messi"

Los hinchas del Borussia Dortmund de Alemania trataron de distraer al polaco Robert Lewandowski al grito de "Messi, Messi" cuando el goleador del Bayern Múnich debía patear un penal, recordando que el astro el argentino se quedó con el último Balón de Oro.

"Los aficionados del Borussia trataron de poner en apuros al exjugador de ese equipo al grito de Messi pero el goleador no se inmutó y convirtió el penal y el gol de la victoria del líder Bayern Múnich por 3-2 en el clásico de la Bundesliga", destaca la agencia DPA.

"El penal fue una manera de reaccionar contra los gritos de Messi y otras cosas que se escucharon en el estadio", dijo el entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsman.

Por su parte Lewandowski confesó: "No me resultó fácil jugar este partido. Llegas hasta aquí y luego escuchas que no fuiste lo suficientemente bueno".