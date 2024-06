Independiente Rivadavia de Mendoza quiere sumar a Sebastián Villa y el colectivo Ni Una Menos repudió su contratación

Independiente Rivadavia de Mendoza aguarda por la llegada del delantero Sebastián Villa con quien tendría un acuerdo de palabra y que significaría el regreso del colombiano al fútbol argentino, pero la contratación del futbolista fue repudiada por el colectivo Ni Una Menos debido a que fue condenado por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés y con una causa abierta por abuso sexual con acceso carnal.

Si bien la pena no fue de cumplimiento efectiva (dos años y un mes de cárcel cuando son excarcelables hasta tres) y no pesa sobre él ningún impedimento legal para trabajar en el país, las integrantes del mencionado colectivo con sede en Mendoza no ocultaron su indignación y resaltaron que la entidad apoyó consignas feministas que ahora parece desconocer.

“Desde Ni Una Menos Mendoza rechazamos firmemente la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia. Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés. Aunque esté en libertad condicional, sus acciones no deben ser minimizadas”, señaló la organización.

En un comunicado que difundió en las últimas horas, el colectivo añadió: “Las declaraciones del dirigente Daniel Vila, que abogan por una 'segunda oportunidad' para Villa, ignoran la gravedad de la violencia de género. Creemos en la rehabilitación, pero ésta debe incluir una verdadera reflexión y reparación del daño causado, aspectos que no se ven en este caso”.

“La incorporación de Villa envía un mensaje erróneo a la comunidad, especialmente a las víctimas de violencia de género. Instamos a Independiente Rivadavia a reconsiderar esta decisión y a demostrar un compromiso real con la lucha contra la violencia de género. La erradicación de esta violencia es una responsabilidad de todos”, culminó el escrito.

El arribo de Villa al equipo de Mendoza

La llegada del ex jugador de Boca fue confirmada por el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, quien señaló en diálogo con Radio Splendid: “Apareció la posibilidad y nos parece que es un jugador extraordinario. Las conversaciones que he tenido con él demostró ser una persona honesta, respetuosa, amable. Veremos cómo es en la relación personal cuando venga”.

“Él tiene una condena de dos años y un mes que la termina de cumplir el año que viene y, mientras tanto, está en libertad condicional. Cualquier persona tiene derecho a una segunda oportunidad si cometió un error, estamos hablando de una persona con condena firme”, aseveró

Además, Vila manifestó: “Es un jugador de élite, eso está fuera de discusión. Es un jugador fuera de serie, de esos elegidos para el fútbol. Tener la posibilidad de que juegue en Independiente Rivadavia es un mérito y un elogio”.

En declaraciones radiales, el dirigente expresó: “No me preocupa el qué dirán. Está cumpliendo la condena y el fallo de la Justicia. Está derecho y eso habla bien de él. Todos cometemos errores en la vida, algunos más graves y otros menos graves. Uno siempre tiene que tener una oportunidad en la vida. Sebastián Villa es una persona humilde y respetuosa. Puede haber tenido un momento de debilidad o vaya a saber qué le habrá pasado, pero está derecho y cumpliendo lo que la Justicia marcó. No vale la pena el doble castigo, no es justo el castigo de la Justicia y el castigo social. Todos tenemos la posibilidad de redención cumpliendo la condena y de poder trabajar”.

Con información de NA.

IG