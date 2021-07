Izquierdoz tras el empate de Boca: "No pido que nos favorezcan, pero sí que no nos perjudiquen más"

El capitán de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz también se quejó del arbitraje del colombiano Andrés Rojas por el gol anulado a Diego González a instancias del VAR y al respecto sostuvo que no pretende que "favorezcan" a su equipo, pero sí que "por lo menos" no lo "perjudiquen más".

"Espero que no se equivoquen más los árbitros. No digo que nos favorezcan, sino que no nos perjudiquen más", dijo el defensor "xeneize" después de la igualdad 0 a 0 de su equipo ante Atlético Mineiro por la ida de octavos de final de la Libertadores.

"Fue una situación muy rara la que ocurrió después del gol del 'Pulpo', porque fue algo que nunca me ocurrió. El árbitro les dijo a ellos como cinco veces que saquen del medio y no lo hacían", se quejó.

Izquierdoz también lamentó que "además del gol anulado, no se entiende lo del final. El árbitro me cobra que la pelota estaba en movimiento cuando Cristian Pavón quedaba mano a mano. Le protesto y me amonesta", dijo el defensor.

"En cuanto al partido, nos costaron los primeros 20 minutos, pero luego, a medida que corrieron los minutos terminamos mejor plantados nosotros", destacó.

"Y para la revancha del martes en Brasil lo que tenemos que hacer es manejar mejor el partido, porque ellos tienen buenos jugadores cuando toman la pelota. debemos ser más precisos cuando tengamos los espacios abiertos, es cierto, pero vamos con la sensación de haber hecho las cosas bien", completó.