Klopp se manifestó contra el Mundial cada dos años: "Solo importa el dinero"

El entrenador alemán de Liverpool, Jürgen Klopp, apuntó hoy contra la idea de la FIFA de organizar un Mundial cada dos años y no cada cuatro como marca la historia y los acusó de sólo fijarse en "el dinero".

"No hay otro deporte en el mundo con un calendario tan ajetreado. Hay deportes que demandan más físicamente, como el atletismo y las maratones, pero no corren 20, 30 o 40 carreras al año", comenzó el DT en la conferencia de prensa previa al choque de su equipo contra el Leeds de Marcelo Bielsa de este domingo.

"Todos sabemos lo que está ocurriendo, dicen de dar más oportunidades a países diferentes, pero al final lo único que importa es el dinero", apuntó contra la FIFA, presidida por el suizo Gianni Infantino.

Las palabras de Klopp se dieron en un contexto de puja entre los clubes del Viejo Continente y las Federaciones del resto del mundo, ya que los primeros no quisieron ceder a sus jugadores para las fechas de Eliminatorias.

En el caso de la Argentina, todos asistieron aún contra las demandas de sus instituciones, como fue el caso de Aston Villa (Emiliano Buendía y Emiliano Martínez) y Tottenham (Giovani Lo Celso y Cristian Romero).

La excusa que se utilizó fue la pandemia de coronavirus y la cuarentena a las que están obligados los viajeros que regresan de zonas rojas, como es la Argentina para Reino Unido, pero por lo bajo se supo que siempre estuvieron en contra de las cesiones.

"Imagina que hubiera un Mundial y una Eurocopa cada dos años. Eso quiere decir que los jugadores tendrían que jugar un gran torneo todos los años. Solo tendrían tres semanas de descanso cada año", continuó el entrenador.

"No les importa, es que no les importa el calendario. Solo hay un interés principal y el resto da igual. Tiene que haber un punto en el que todas las confederaciones se sienten juntas y empiecen a pensar en el deporte y no solo en el beneficio, pero no creo que esté vivo para cuando eso ocurra", concluyó.