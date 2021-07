Matías Frano se adjudica la carrera sprint del Top Race V6 en San Nicolás

El piloto bonaerense Matías Franco (Ford) se impuso esta tarde en la denominada carrera sprint del Top Race V6 de automovilismo, cuya programación del fin de semana se desarrolla en el autódromo de San Nicolás.

En el marco de la quinta doble convocatoria anual de la modalidad, el oriundo de la barriada de Villa Madero sacó provecho del retraso de Marcelo Ciarrocchi (Fiat), quien se despistó por una mancha de aceite, a dos giros del final.

"En la carrera tuve un buen ritmo. Pero mi objetivo era no complicarme con (Marcelo) Ciarrocchi. Pude pasarlo, y después me pasé en una curva y me superó, pero él también se pasó en otra curva y se dio. Hoy tuve la suerte de que el aceite me ayudó", confesó el ganador, una vez concluida la prueba, en declaraciones en conferencia de prensa.

La segunda posición quedó en manos del rionegrino Facundo Aldrighetti (Mercedes Benz), mientras que Ciarrocchi quedó tercero.

Más abajo se situó el santafesino Ian Reutemann (Toyota), sobrino nieto de Carlos Alberto, otrora expiloto de Fórmula 1, recientemente fallecido, a los 79 años.

La quinta colocación fue para el oriundo de Necochea, Matías Capurro (Toyota), y luego se encolumnaron el sanjuanino Fabricio Persia (Chevrolet), el bonaerense Diego Azar (Toyota) y el arrecifeño Stéfano Di Palma (Fiat).

Mañana, desde las 12.05, a 25 vueltas se disputará la segunda final del Top Race V6.

Principales posiciones del torneo: Azar 121 puntos; Ciarrocchi 99; Reutemann 79; Persia 64; José Manuel Sapag (Ford) 59; Aldrighetti 54.