Argelia, el primer desafío de Argentina en el Mundial 2026: un equipo con sello europeo y una nueva generación en ascenso

La Selección Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia, un rival que llega a la máxima cita del fútbol con una identidad renovada y respaldado por una sólida clasificación.

El conjunto africano es dirigido por Vladimir Petkovic, el experimentado entrenador bosnio-suizo que dejó una huella importante tanto en la selección de Suiza como en la Lazio italiana. Bajo su conducción, Argelia consiguió su boleto al Mundial con autoridad.

En la etapa decisiva de las Eliminatorias africanas encadenó resultados contundentes, entre ellos un 5-1 sobre Mozambique, un 3-1 frente a Botsuana y un triunfo clave por 2-1 ante Uganda, resultados que le permitieron sellar su clasificación y confirmar su condición de una de las potencias del continente.

En el aspecto futbolístico, Petkovic construyó un equipo de características modernas y fuerte influencia europea. Argelia suele alternar entre los sistemas 4-2-3-1 y 4-3-3, apostando por una presión alta, intensidad física y rápidas transiciones ofensivas.

La recuperación de la pelota en campo rival es uno de sus principales recursos, mientras que la velocidad de sus extremos y las proyecciones permanentes de los laterales representan una de las mayores armas para atacar.

Al mismo tiempo, se trata de un conjunto disciplinado tácticamente, con un retroceso coordinado y una estructura defensiva que prioriza el orden colectivo.

Buena parte de esa identidad se explica por el perfil de sus futbolistas. El plantel está integrado mayoritariamente por jugadores nacidos o formados en Europa, muchos de ellos con experiencia en ligas de máxima exigencia como la Premier League, la Bundesliga y la Ligue 1. Esa combinación de talento africano y formación europea le otorga al seleccionado argelino una personalidad competitiva y una marcada fortaleza táctica.

Además, el duelo tendrá un condimento especial para Lionel Scaloni. El entrenador argentino conoce muy bien a Petkovic, ya que fue dirigido por él durante su etapa como futbolista de la Lazio.

Perfil de Argelia

Actuación en Qatar 2022: no clasificó.

Participaciones en Copa del Mundo: 4.

Mejor actuación: octavos de final en Brasil 2014.

Máximo goleador en Mundiales: Salah Assad, Islam Slimani y Abdelmoumene Djabou con dos goles cada uno.

Plantel

Arqueros

Oussama Benbot (USM Alger)

Melvin Mastil (Lausanne)

Luca Zidane (Grenade)

Defensores

Achref Abada (USM Alger)

Rayan Aït-Nouri (Manchester City)

Zineddine Belaïd (JS Kabylie)

Rafik Belghali (Hellas Vérone)

Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund)

Samir Chergui (Paris FC)

Jaouen Hadjam (Young Boys)

Aïssa Mandi (Lille OSC)

Mohamed Tougaï (ES Tunis)

Mediocampistas

Houssem Aouar (Al-Ittihad)

Nabil Bentaleb (Lille OSC)

Hicham Boudaoui (OGC Nice)

Farès Chaïbi (Eintracht Francfort)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Yacine Titraoui (Charleroi)

Ramiz Zerrouki (Twente)

Delanteros

Mohamed Amoura (Wolfsburg)

Nadhir Benbouali (Gyõr)

Adil Boulbina (USM Alger)

Farès Ghedjemis (Frosinone)

Amine Gouiri (Olympique de Marseille)

Riyad Mahrez (Al-Ahli FC)

Anis Hadj Moussa (Feyenoord)

Con información de AFA.