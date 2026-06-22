Argentina se impuso a Austria con dos goles de Messi, que se convirtió en el máximo goleador en Mundiales

La Selección argentina le ganó 2-0 a su par de Austria, con otra actuación contundente de Lionel Messi, tanto para marcar un doblete como así también para ayudar de gran manera al equipo en la marca, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y se aseguró así la clasificación a los 16avos de final.

En un encuentro disputado en el AT&T Stadium de Dallas, los dos goles del elenco nacional los hizo Messi, uno en cada tiempo. Además se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Asimismo, el rosarino pudo haber estirado su cosechas personal, pero desvió un penal cuando el partido estaba 0 a 0.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para los dirigidos por Lionel Scaloni, ya que apenas iniciado el mismo generó un penal tras una gran jugada colectiva, aunque Messi no pudo aprovechar la oportunidad por un remate que se fue al lado del palo izquierdo del arquero austríaco, Alexander Schlager.

A partir de allí, Austria pudo posicionarse muy bien en el campo de juego y se instaló cerca del área argentina, aunque la “Albiceleste” supo replegarse muy bien y desactivó todos sus ataques.

Luego de varias situaciones muy claras que tuvieron como protagonista a Messi, la “Pulga” pudo abrir el marcador recién a los 38 minutos de la primera mitad, con una gran definición tras un preciso pase atrás del lateral izquierdo Facundo Medina.

Esta anotación le permitió al mejor jugador de la historia convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales en soledad, ya que llegó a los 17 y superó por uno al alemán Miroslav Klose.

En el segundo tiempo, el desarrollo del juego fue muy parejo, con situaciones para ambos selecciones, aunque la Argentina pudo mantener cierto control ante un combinado austríaco que se venía con todo.

El gol que liquidó el encuentro llegó recién a los 49 minutos de la segunda mitad, cuando Messi pudo definir luego de varios rebotes dentro del área para estampar el 2-0 definitivo.

Incluso el astro argentino se pudo haber llevado una nueva pelota para su casa gracias a un tiro libre en la última jugada, pero el remate se fue apenas al lado del palo derecho del arco austríaco.

Gracias a esta actuación estelar, la Argentina sacó el boleto para la próxima instancia e incluso podría asegurarse la primera posición durante la madrugada de este martes, en caso de que Jordania no le gane a Argelia.

Messi, por su parte, se consolida como el máximo goleador en este Mundial con cinco anotaciones y llegó a los 18 entre todas las ediciones que disputó.

La próxima presentación de la Selección será el sábado 27, cuando se enfrente con Jordania a las 23:00 (hora argentina).

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Grupo J – fecha 2.

Argentina 2 – Austria 0.

Estadio: AT&T Stadium (Arlington).

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto).

Árbitro asistente 1: Mahmoud Abouelregal (Egipto).

Árbitro asistente 2: Ahmed Hossam Taha (Egipto).

VAR: Diego Sánchez (España).

Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Gol en el primer tiempo: 38m Messi (Arg).

Gol en el segundo tiempo: 49m Messi (Arg).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Nicolás Otamendi por Romero (Arg), 20m Julián Álvarez por Lautaro Martínez (Arg) y Nicolás González por Almada (Arg), 22m Marko Arnautovic por Wanner (Aus), Alexander Prass por Posch (Aus) y Marco Friedl por Alaba (Aus), 33m Patrick Wimmer por Schmid (Aus), 36m Leandro Paredes por De Paul y (Arg) Nicolás Tagliafico por Medina (Arg), 39m Carney Chukwuemeka por Gregoritsch (Aus).

Incidencia en el primer tiempo: 9m. Messi (Arg) desvió un penal.

Con información de la agencia NA