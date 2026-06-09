La FIFA y Netflix lanzan un videojuego oficial del Mundial 2026 que se juega con el celular

La FIFA y Netflix anunciaron el lanzamiento de FIFA World Cup: Launch Edition, un nuevo videojuego oficial del Mundial 2026 que estará disponible a partir del 11 de junio, coincidiendo con el inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El título formará parte del catálogo de Netflix Games y podrá utilizarse desde televisores compatibles empleando un teléfono celular como controlador.

El juego estará incluido sin coste adicional para los suscriptores de Netflix y fue desarrollado junto a Netflix Games y Delphi Interactive como una experiencia de simulación futbolística diseñada para resultar accesible a jugadores con distintos niveles de experiencia. Según sus responsables, el objetivo es facilitar partidas rápidas y sencillas utilizando dispositivos que los usuarios ya tienen en casa.

El celular hará las veces de control

El sistema de control constituye una de las principales novedades del proyecto. Los jugadores deberán abrir la aplicación de Netflix en un televisor compatible y escanear con su teléfono celular un código QR que aparecerá en pantalla. Una vez conectado, el dispositivo funcionará como mando del videojuego, eliminando la necesidad de utilizar mandos específicos.

La propuesta permitirá además partidas para hasta cuatro personas simultáneamente, una característica con la que Netflix busca potenciar la experiencia compartida durante la celebración del Mundial. En cuanto al contenido, FIFA World Cup: Launch Edition incluirá las 48 selecciones clasificadas para el torneo, los 16 estadios oficiales repartidos entre los tres países anfitriones y una plantilla formada por 1.248 futbolistas participantes en la competición.

La nueva estrategia de FIFA tras EA Sports

El lanzamiento forma parte de la estrategia que la FIFA desarrolló tras el final de su histórica colaboración con EA Sports. En lugar de depender de un único socio, el organismo apuesta ahora por un modelo basado en acuerdos con distintas compañías para ampliar su presencia en diferentes plataformas y audiencias.

Tanto la FIFA como Netflix señalaron que este videojuego constituye el punto de partida de un proyecto más amplio que incorporará nuevas funciones y contenidos después de su estreno. El objetivo es que la experiencia evolucione a medida que avance el Mundial y continúe creciendo mediante futuras actualizaciones.