El desconsuelo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial de Qatar 2022

El delantero de la Selección de Portugal Cristiano Ronaldo quebró en llanto por la eliminación del equipo luso del Mundial de Qatar 2022 tras perder frente a Marruecos por 1 a 0 por los cuartos de final.

Marruecos da un nuevo golpe, elimina a Portugal y está en las semifinales

El equipo de Fernando Santos cayó en el Estadio Al Bayt por el gol de Youssef En-Nesyri y el equipo del astro portugués no logró acceder a las semifinales de lo que sería la última Copa del Mundo para el protagonista.

Como si la eliminación fuese poco, Ronaldo comenzó el encuentro -de nuevo- en el banco de los suplentes, al igual que el compromiso ante Suiza por una discusión con el entrenador luso, quien decidió incluir al goleador Gonçalo Ramos, que venía de convertir un hat-trick.

Ronaldo ingresó al campo de juego en el inicio del complemento, y pese a que se lo notó fastidioso porque no le pasaron la pelota, sobre el cierre del encuentro tuvo una chance inmejorable de marcar el empate, pero Bono evitó el gol y fue final 1-0.

Tras el pitido final del árbitro argentino Facundo Tello, Cristiano no pudo contener las lágrimas; y se largó a llorar en el campo de juego y luego camino al vestuario.

Pese a la derrota y su futuro incierto como internacional, el delantero logró un récord al sumar minutos ante Marruecos, ya que alcanzó los 196 partidos con la camiseta de la Selección de Portugal, igualando la línea de Bader Al-Mutawa, oriundo de Kuwait, como el jugador con más partidos representando a su país.

La mujer de Ronaldo, Georgina Rodríguez, por su parte, le brindó su apoyo al atacante ex Real Madrid y Manchester United, y apuntó contra el entrenador Santos en un historia en su cuenta oficial de Instagram. “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde”, arremetió Rodríguez.

“No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido Cristiano. Te admiramos”, sentenció.

MB con información de agencia de noticias NA