“¿Qué mirás, bobo?”: el enojo de Messi con un jugador de Países Bajos

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, estaba eufórico tras obtener el pase a semifinales del Mundial de Qatar 2022 y una vez consumado el triunfo ante Países Bajos tuvo un exabrupto con el delantero Wout Weghorst.

“¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá para allá”, instó el Diez en el medio del área de prensa en contra del jugador neerlandés.

Sumado al insulto, Messi también expresó su molestia por la actuación del árbitro Antonio Mateu Lahoz durante el transcurso del partido y en todo momento manifestó que fue el culpable de haber ido a la prórroga.

Es importante destacar que ya había sido puesto en el ojo de la tormenta porque Lahoz fue quien le sacó tarjeta amarilla en el partido donde Messi se sacó la camiseta del Barcelona para hacerle un homenaje a Diego Maradona.

Durante una entrevista, Messi también fue lapidario con la FIFA respecto a que no se puede hablar por demás del arbitraje, ya que puede haber sanciones al respecto. “Mucha bronca, no quiero hablar del árbitro porque después viste cómo es, te sancionan, no puedo ser sincero, no puede decir lo que pienso, enseguida te sancionan. Pero creo que la gente vio lo que fue”, apuntó.

En los 120 minutos que duró el encuentro con Países Bajos, el seleccionado argentino recibió cerca de 10 amarillas que generó que la mayoría de los jugadores lleguen con los justo contra Croacia y hasta algunos no van a poder jugarlo como Acuña y Montiel.

A pesar del enojo, el capitán de la Selección se mostró feliz por la consagración del equipo nacional que tras la victoria en los penales logró conseguir un pase a las semifinales del Mundial.

