El pronóstico de Menotti para la Selección: “Para Argentina no alcanza otra cosa que jugar la final”

A un día del enfrentamiento de la Selección Argentina contra Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar, el ex entrenador albiceleste César Luis Menotti, actual Director General de Selecciones Nacionales, analizó que para el equipo dirigido por Lionel Scaloni “no le alcanza otra cosa que jugar una final”.

Sin embargo, dijo estar “feliz con la actuación y todo el desarrollo que están haciendo”.

Además, hizo un balance sobre Lionel Messi: “Lo estoy viendo bien y tranquilo. Hay un desgaste en él. Es una vida intensa la que tiene porque siento que cada vez que juega, él tiene que ser el Maradona del 86. Pero respondió con autoridad. Messi se tiene que acostumbrar que no siempre puede ganar los partidos él y lo sufre el doble”.

Y afirmó que quisiera “ver a Messi levantar la Copa del mundo”.

Según el DT campeón del mundo en 1978, en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad (97.0), “la Selección Argentina ha jugado bien y con autoridad. Con Polonia se reencontró el equipo”. En paralelo, calificó como “uno de los más importantes de la historia” a Ángel Di María, una de las figuras del equipo, pero en duda a raíz de una molestia que tuvo en el cuádriceps de la pierna izquierda en el último partido.

“Me preocupa que no esté, es uno de los jugadores más importantes de la historia de la Selección Argentina. Pagaría cualquier dinero para que me muestren cuando Di María jugó un mal partido con la camiseta argentina. Lo vamos a sentir a Di María si no está bien”, expresó Menotti sobre el jugador de la Juventus con pasado en el Real Madrid, el PSG y el Manchester United, y surgido de Rosario Central.

“Se hizo todo lo necesario para ser optimista”

Respecto al futuro de la Selección en la Copa del Mundo marcó que “ahora viene lo más difícil” pero que “se hizo todo lo necesario para ser optimista”.

El próximo paso será enfrentar este sábado a las 16 horas a Australia: “Es un equipo sólido que sabe a dónde va. Es un grupo de amigos y eso ayuda mucho. Hay una unidad que se transitó por el camino correcto”.

En paralelo, dijo que Julián Álvarez y Enzo Fernández “no son tan pibes” y que “no le puede pesar mucho, porque tienen una formación”.

En ese sentido, respaldó las modificaciones que hizo Scaloni luego del primer encuentro: “Para el prestigio de Scaloni, hubiera sido más fácil que no cambie ninguno y realizó cinco cambios. Tomó una determinación y no es fácil. Tiene y tuvo la autoridad para hacerlo”.

La “decadencia de los grandes”

Por último, se refirió a la situación de las potencias europeas, que en algunos casos como Alemania o Bélgica se quedaron afuera en primera ronda, pasaron con muchas dificultades como España o ni clasificaron como Italia.

“No entiendo nada de este Mundial. Los japoneses parecen la Holanda de (Johan) Cruyff”, dijo y sentenció: “Es insólito. Hay una decadencia de los grandes”.

