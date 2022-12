Qatargate: la eurodiputada Eva Kaili empezó a confesar mientras el escándalo salta a la Comisión Europea

La eurodiputada Eva Kaili ha empezado a dar detalles del Qatargate, una supuesta trama de sobornos con dinero de Qatar y Marruecos para torcer voluntades y lavar la imagen de los dos países en Bruselas. Así, según están publicando medios italianos y belgas, la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo ha admitido ante los investigadores haber dado instrucciones a su padre, cazado con más de medio millón de euros en el céntrico hotel Sofitel, de Bruselas, para que escondiera parte del dinero en efectivo.

Qatargate: una trama de sobornos de más de 1,5 millones de euros para "seducir" al corazón de la UE

Más

Detenida desde el 9 de diciembre en la prisión de Haren, está previsto que la socialista Eva Kaili comparezca este jueves ante la Sala del Consejo judicial belga, que deberá decidir si continúa su detención o si la libera, con o sin condiciones. El pasado 15, cuando no acudió Kaili a la vista, el tribunal reafirmó la prisión para su pareja, Francesco Giorgi; y el ex eurodiputado Antonio Panzeri, mientras dejó en libertad con brazalete electrónico a Niccoló Figa-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice.

Francesco Giorgi ya admitió ante los investigadores haber sido parte de una trama utilizada tanto por Marruecos como por Qatar con el objetivo de interferir en los asuntos europeos, según documentos consultados por Le Soir y La Repubblica, que señalan que Kaili también ha hecho confesiones parciales.

En concreto, según publica Le Soir, la eurodiputada griega ha admitido haber pedido a su padre que escondiera dinero. El padre de Kaili fue arrestado el 9 de diciembre, día de la gran operación anticorrupción, mientras estaba en el Sofitel de Bruselas (Etterbeek) con una maleta llena de dinero en efectivo.

De las audiencias se desprende que el padre, en la capital belga durante unos días, había recibido la orden de la ya ex vicepresidenta del Parlamento Europeo de ocultar los numerosos fajos de billetes en su poder.

“La acusada admite haber dado instrucciones a su padre para que escondiera el dinero”, escribió el juez de instrucción Michael Claise en la orden de arresto dictada contra la eurodiputada griega el 9 de diciembre: “Ella afirma que conocía la actividad de su marido [Francesco Giorgi] con el señor Panzeri, y que por su apartamento pasaban maletas con billetes”.

Pier Antonio Panzeri, ex eurodiputado socialista italiano detenido el mismo día en Bruselas, es el presunto cabecilla de la trama, según los testimonios de los implicados, y quien tenía a sueldo de su ONG, Fight Impunity, a Dimitris Avramopoulos, ex comisario europeo griego y miembro del partido conservador Nueva Democracia (PPE).

Segúnj el relato del periódico belga Le Soir, cuando la policía se abalanza sobre Giorgi cuando acababa de salir de su apartamento, en la rue Wiertz de Bruselas, “Eva Kaili entra en pánico”.

Además de su propio padre, responsable de ocultar parte del botín, la justicia belga señala, según el diario belga, que la eurodiputada griega “intentó advertir al señor Panzeri, pero también a dos eurodiputados citados en la presente investigación”, señala el documento judicial, que no concreta los nombres de los eurodiputados.

Instrucciones de Panzeri

El ex eurodiputado socialista italiano Pier Antonio Panzeri, supuesto cabecilla de la trama, aparece en grabaciones telefónicas dando instrucciones a Francesco Giorgi, pareja de Kaili.

Según Le Soir, el propio Panzeri, detenido en su apartamento de Bruselas con unos 600.000 euros en efectivo, se vio obligado a reconocer parcialmente su implicación en el asunto que sacudió al Parlamento Europeo.

“Denuncia al eurodiputado [socialista belga] Marc Tarabella como beneficiario de los 'regalos' de Qatar”, escribe el juez de instrucción sobre Panzeri, que ha dado detalles sobre la corrupción e injerencia en beneficio de Qatar y Marruecos.

Preguntado por esta acusación de Panzeri por Le Soir, el abogado del eurodiputado valón asegura que “el señor Tarabella no recibió un regalo de nadie”. “No se dejó influenciar para tomar sus decisiones y adoptar sus posiciones”, insiste Maxim Töller, declaración que no ha cambiado desde el registro ordenado por el juez de instrucción en el domicilio del eurodiputado el 10 de diciembre en Anthisnes.

Está previsto que la justicia italiana decida este martes sobre la extradición de Silvia Panzeri a Bélgica, hija de Pier Antonio Panzeri, acusada de corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Este lunes los jueces italianos ya aprobaron la extradición de Maria Dolores Colleoni, esposa de Pier Antonio Panzeri y madre de Silvia Panzeri. Los fiscales belgas acusan a Colleoni de estar al tanto de las actividades de su esposo.

Avramopoulos y Mogherini: el caso salta a la Comisión Europea

El Qatargate empieza a tocar al Ejecutivo comunitario. Tal y como ha publicado La Stampa y ha reconocido el propio Dimitris Avramopoulos, el ex comisario europeo griego, miembro del partido conservador Nueva Democracia (PPE), ha cobrado 60.000 euros de la ONG de Panzeri, Fight Impunity, desde febrero de 2021 hasta febrero de 2022.

Según La Stampa, el trabajo de Avramopoulos por el que ha recibido esa remuneración consiste en un acto en Grecia, la introducción a un seminario web y un artículo online. En efecto, esos serían los únicos rastros públicos de la “actividad promocional” de la ONG Fight Impunity por la que el excomisario Avramopoulos recibió 60.000 euros.

Aprile 2022, Delphi Economic Forum



Avramopoulos (che ora dice di non collaborare più con Fight Impunity da febbraio-marzo) sul palco con Panzeri (Articolo Uno):



«Il mio grande amico Panzeri, una delle figure di spicco della politica italiana ed europea»https://t.co/CPMua0yAhS — Marco Bresolin (@marcobreso) 20 de diciembre de 2022

“El comité [de la ONG] en el que participé, junto a personalidades como Federica Mogherini [ex jefa de la diplomacia europea], el exdiputado francés Bernard Cazeneuve y la senadora Emma Bonino, fue honorable […] Por mi participación y la compensación que la acompañaría, solicité la aprobación de la Comisión Europea, que me fue concedida por escrito por la presidenta [de la Comisión Europea, Ursula] Von der Leyen”, dijo Avramopoulos en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario afirmó este lunes que revisaría el caso para averiguar qué sucedió exactamente con Avramopoulos y la ONG. Pero el ex comisario griego ha decidido contraatacar y ha empezado a hablar de una supuesta conspiración para boicotear su candidatura como futuro Representante Especial de la UE para las relaciones con los países del Golfo.

“Existe un esfuerzo organizado por parte de ciertos círculos en Italia para distorsionar la imagen de mi participación, completamente legal y formal, en Fight Impunity. El primer objetivo es debilitar la candidatura que he presentado para el cargo de Representante Especial de la Unión Europea en el Golfo Pérsico y, por supuesto, para apoyar al candidato socialista italiano [Di Maio]”, declaró Avramopoulos a Enikos.gr.

La polémica ha llegado al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quien parece haber congelado temporalmente el proceso de nominación.