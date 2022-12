Los tres protagonistas de la trama del Qatargate ya actuaban juntos en 2019

El exeurodiputado socialista italiano Antonio Panzeri, señalado como el presunto cabecilla de la trama de corrupción dentro del Parlamento Europeo, ayudó a la eurodiputada griega Eva Kaili en su campaña por la reelección en los comicios de 2019, año en que Panzeri dejó la institución. En la legislatura anterior, en la que ambos coincidieron como eurodiputados, no compartieron membresía en ningún comité. Por aquel entonces, el italiano ya defendía las posturas de Qatar y Marruecos, según recuerdan algunos de sus compañeros.

Quién es quién en el Qatargate, la trama de corrupción que atravesó el Parlamento Europeo

Más

Francesco Giorgi, que era asesor de Panzeri en el Parlamento y es la actual pareja de Kaili, confirmó a elDiario.es este apoyo en campaña tan solo cuatro días antes de la votación de 2019. “Panzeri y yo estamos apoyando a una eurodiputada en la campaña electoral. Su nombre es Eva Kaili, del Pasok”. Giorgi buscaba “buenos contactos” en la prensa griega para entrevistar a Kaili o publicar artículos sobre ella. Hoy los tres están detenidos y la policía ha encontrado más de 1,5 millones de euros en efectivo en su posesión (también en manos del padre de Kaili) procedentes, supuestamente, de sobornos de Qatar y Marruecos.

En este sentido, los investigadores de la trama creen que Kaili recibía “órdenes” de Panzeri “a través de su marido”, según ha publicado el diario italiano La Repubblica. Como ejemplo de esta dinámica, la investigación cita un caso concreto: “Eva no debe hablar con la holandesa. Dile que pare”, le dijo Panzeri a Giorgi, según recoge el diario. Los investigadores del caso que el cerebro de la trama ha “invertido” en Kaili a sabiendas “para apoyar los intereses marroquíes y qataríes”.

elDiario.es se puso en contacto con Giorgi y con Panzeri en 2019 porque el eurodiputado era presidente del subcomité de derechos humanos de la Eurocámara y estaba siguiendo el caso de un rico príncipe saudí primo del heredero al trono, Mohamed bin Salmán, que había sido arrestado sin cargos y cuyo paradero era entonces desconocido. Panzeri estaba presionando a las autoridades saudíes por su liberación.

El político italiano terminó su mandato en 2019 y él y su asesor, Francesco Giorgi, fundaron la ONG de derechos humanos Fight Impunity, ahora también en el centro de todas las miradas. Por su parte, Kaili logró la reelección, se hizo con uno de los dos escaños obtenidos por el socialdemócrata Pasok y obtuvo una de las 14 vicepresidencias del Parlamento.

“Siempre defendía los intereses de Marruecos”

Algunos de los colegas de Panzeri que coincidieron con él en el subcomité de derechos humanos en su última legislatura recuerdan que ya entonces el presidente defendía las posiciones de Marruecos. “Parecía claro que Panzeri tenía algún lío con Marruecos o una relación política especial, pero nunca llegué a pensar que podía ser algo así”, dice a elDiario.es Ignazio Corrao, eurodiputado italiano del grupo de los Verdes. “Siempre defendía los intereses de Marruecos. Recuerdo que cuando se discutía sobre el Frente Polisario o el Sáhara Occidental él estaba muy en defensa del reino”, añade.

Respecto a sus posiciones sobre Qatar, Corrao también tiene algún recuerdo. “Lo único de lo que me acuerdo de Qatar es que una parte de nosotros, el sector más a la izquierda, quería más atención sobre los trabajadores muertos y explotados y para Panzeri esto nunca fue una prioridad”. “De manera diplomática e inteligente hizo que no se hablara mucho de eso porque como presidente tenía una influencia importante sobre la agenda”.

Esa posición política de Panzeri contrasta con la que mantuvo frente a Arabia Saudí. En un comunicado criticando las condenas a muerte en el reino, Panzeri señaló: “Mientras tanto, la Federación Española de Fútbol continúa en negociaciones con el Gobierno saudí para llevar la Supercopa de España a Riad y el recorrido del rally Dakar se ha programado por primera vez en Arabia Saudí. A la luz de los recientes acontecimientos, acoger grandes eventos deportivos internacionales en el país es ofensivo”.

“Los europeos deben estar unidos en su posición de principios contra la pena de muerte. Tanto la Federación Española de Fútbol como los organizadores del Dakar deben reconsiderar sus decisiones”, señalaba el italiano. “Es imperativo que el sector público y privado mantengan los valores fundamentales que constituyen los principios fundacionales de la UE en sus interacciones con terceros Estados”.

Diez días antes de ese comunicado, Panzeri asistió en Qatar a una conferencia internacional sobre “mecanismos nacionales, regionales e internacionales para combatir la impunidad” y varios medios locales le citaron diciendo que el país se había convertido en “una referencia en derechos humanos”.

La exeurodiputada socialista Ana Gomes, portuguesa, fue sustituta en el subcomité de derechos humanos durante la presidencia de Panzeri y también se ha pronunciado sobre el escándalo de corrupción. “El caso de Kaili no me sorprende y, sobre todo, no me sorprende en relación con Antonio Panzeri, que fue particularmente perverso porque, con el pretexto de defender los derechos humanos, en realidad trató de frustrarlos. Hay personas que se prestan a esto y debes estar atento. Las personas que están en estos puestos de poder, incluido el Parlamento Europeo, son susceptibles de ser corrompidos”, señaló Gomes en una entrevista con SIC Notícias. “Conozco muy bien a Antonio Panzeri, exeurodiputado con el que tuve muchos encontronazos. En el caso del Sáhara él estaba allí al servicio de los marroquíes”.

El eurodiputado español Miguel Urbán, del Grupo de la Izquierda, también coincidió con Panzeri en el subcomité de derechos humanos, pero no recuerda ningún episodio concreto que le hiciera sospechar del eurodiputado italiano. “En ese momento no coordinaba la comisión y no tenía tanta relación con la presidencia, que es donde mejor se pueden ver ese tipo de actitudes”.

Sin embargo, Urbán sí señala que diferentes grupos o sus políticos han defendido las posiciones de Estados autoritarios y destaca el caso del grupo socialista con Marruecos. “Lo hagan por intereses espurios o geoestratégicos, lo que demuestra es la gran capacidad de la diplomacia marroquí para influir en el Parlamento”.

“El grupo socialista ha intentado en dos ocasiones que candidaturas al premio Sájarov molestas con Marruecos no tuvieran éxito. En el caso de Nasser Zefzafi, líder de las protestas del Rif, presentaron otras candidaturas para dividir el voto. En 2021, con la activista saharaui Sultana Khaya, en una votación de desempate respaldaron el nombre presentado por Vox, la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, en contra de la candidatura saharaui que presentaba la izquierda”, dice Urbán a elDiario.es.

“Muchas veces miramos a los lobbies empresariales, pero hasta ahora hemos mirado muy poco a las delegaciones diplomáticas de terceros países. Cada vez más Estados entienden que pueden utilizar el Parlamento Europeo para lavar su cara y si ha habido una misión especialmente presente en los pasillos es Marruecos. Es curioso que muchos diputados participan en 'grupos de amistad' de regímenes autoritarios con mucho dinero. No sabemos si les gusta el dinero o las dictaduras, porque no existen grupos de amistad de otras dictaduras que no tienen apenas dinero como Eritrea, por ejemplo”, denuncia el eurodiputado español.